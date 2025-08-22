Zaloguj się lub Zarejestruj

Daniel Day-Lewis, aktorski gigant, w zwiastunie nowego filmu. Idzie po czwartego Oscara?

Jakub Piwoński
2025/08/22 08:30
1
0

Czy to powrót króla?

Daniel Day-Lewis, trzykrotny zdobywca Oscara i jeden z najbardziej utytułowanych aktorów w historii kina, po ośmiu latach przerwy wraca do filmu. Wystąpi w dramacie Anemone, debiucie reżyserskim swojego syna, Ronana Day-Lewisa. Pierwszy zwiastun produkcji właśnie trafił do sieci.

Anemone
Anemone

Anemone – pierwszy zwiastun i powrót Daniela Day-Lewisa

Film będzie miał premierę światową na 63. Festiwalu Filmowym w Nowym Jorku. Anemone to mroczny dramat rodzinny osadzony w Irlandii, badający złożone relacje między braćmi oraz więzi ojców i synów. Film ma być surowym portretem rodzinnych napięć. Day-Lewis pojawi się na ekranie obok Seana Beana, Samanthy Morton, Samuela Bottomleya i Safii Oakley-Green, a za zdjęcia odpowiada Ben Fordesman (Love Lies Bleeding). Premiera kinowa w wersji limitowanej zaplanowana została na 3 października – w samym środku sezonu nagród.

Materiał promocyjny przypomina, dlaczego od czasu Nici widmo (2017) brakowało jego obecności w kinie. Dla Day-Lewisa to kolejny powrót po deklarowanej emeryturze – wcześniej podobną przerwę ogłosił po Bokserze (1996). W dorobku aktora znajdują się takie tytuły jak Moja lewa stopa, W imię ojca, Gangi Nowego Jorku, Aż poleje się krew czy Lincoln.

GramTV przedstawia:

Czy Anemone okaże się triumfalnym powrotem i przypieczętuje status Day-Lewisa jako „króla” aktorskiego rzemiosła? Odpowiedź poznamy już jesienią.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/21/trailer-for-daniel-day-lewis-anemone

Popkultura
zwiastun
aktor
Sean Bean
Daniel Day-Lewis
Anemone
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 09:39

W sumie może być spoko, już choćby ze względu na krajobrazy/zdjęcia.




