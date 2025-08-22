Daniel Day-Lewis, aktorski gigant, w zwiastunie nowego filmu. Idzie po czwartego Oscara?

Daniel Day-Lewis, trzykrotny zdobywca Oscara i jeden z najbardziej utytułowanych aktorów w historii kina, po ośmiu latach przerwy wraca do filmu. Wystąpi w dramacie Anemone, debiucie reżyserskim swojego syna, Ronana Day-Lewisa. Pierwszy zwiastun produkcji właśnie trafił do sieci.

Anemone – pierwszy zwiastun i powrót Daniela Day-Lewisa

Film będzie miał premierę światową na 63. Festiwalu Filmowym w Nowym Jorku. Anemone to mroczny dramat rodzinny osadzony w Irlandii, badający złożone relacje między braćmi oraz więzi ojców i synów. Film ma być surowym portretem rodzinnych napięć. Day-Lewis pojawi się na ekranie obok Seana Beana, Samanthy Morton, Samuela Bottomleya i Safii Oakley-Green, a za zdjęcia odpowiada Ben Fordesman (Love Lies Bleeding). Premiera kinowa w wersji limitowanej zaplanowana została na 3 października – w samym środku sezonu nagród.