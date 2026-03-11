Zaloguj się lub Zarejestruj

Jedno zdjęcie Dakoty Johnson i nagle… internauci chcą Madame Web 2

Jakub Piwoński
2026/03/11 07:40
1
0

Czyżby za sprawą jednej, celnej reklamy, aktorka miała już za sobą wizerunkowe turbulencje?

Dakota Johnson w ostatnich miesiącach nie miała najłatwiejszego czasu w oczach części widzów. Aktorka mocno odczuła falę krytyki po premierze filmu Madame Web, który okazał się jedną z największych wpadek superbohaterskiego kina ostatnich lat. Produkcja nie tylko rozczarowała krytyków, ale też nie przyciągnęła tłumów do kin. Internet szybko wypełnił się memami i żartami pod adresem filmu – a rykoszetem dostała również jego gwiazda.

Dakota Johnson
Dakota Johnson

Internet znowu pokochał Madame Web

Paradoksalnie jednak ostatnie dni pokazały, że nastroje w sieci potrafią zmieniać się błyskawicznie. Wszystko za sprawą jednej, niezwykle skutecznej kampanii promocyjnej. Jak donosi Filmweb, Dakota Johnson wzięła udział w reklamie marki Calvin Klein, w której promuje linię bielizny. Zdjęcia z sesji błyskawicznie obiegły internet i wywołały ogromne zainteresowanie. Internauci nie tylko zachwycają się efektownymi fotografiami, ale też zaczęli żartobliwie „rehabilitować” samą aktorkę – a przy okazji nawet film, który jeszcze niedawno był obiektem drwin.

Komentujący mówią wprost:

Madame Web to jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem.

Od teraz jestem wielkim fanem Madame Web.

Może jednak potrzebujemy Madame Web 2.

GramTV przedstawia:

W komentarzach pod zdjęciami pojawiło się mnóstwo podobnych wpisów, utrzymanych w wyraźnie humorystycznym tonie. Trudno traktować je całkowicie poważnie, ale pokazują one, jak skutecznie głośna kampania potrafi odwrócić internetową narrację. Fotografie Johnson w bieliźnie Calvina Kleina szybko stały się viralem i ponownie zwróciły uwagę na aktorkę.

Warto też pamiętać, że mimo porażki Madame Web Johnson zdążyła już częściowo odbić się zawodowo. W ubiegłym roku z powodzeniem wystąpiła w komedii romantycznej Materialiści, która spotkała się z dużo cieplejszym przyjęciem widzów. Czyżby za sprawą jednej, celnej reklamy, aktorka miała już za sobą wizerunkowe turbulencje?

Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

Popkultura
Marvel
reklama
zdjęcia
Madame Web
Dakota Johnson
kampania promocyjna
aktorka
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 07:57

A czemu ta pani nie ma majtek...?

Albo ściąga wszystko, albo zakłada wszystko.

I czy ta reklama jest aby na pewno dla kobiet? 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112