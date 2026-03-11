Jedno zdjęcie Dakoty Johnson i nagle… internauci chcą Madame Web 2

Dakota Johnson w ostatnich miesiącach nie miała najłatwiejszego czasu w oczach części widzów. Aktorka mocno odczuła falę krytyki po premierze filmu Madame Web, który okazał się jedną z największych wpadek superbohaterskiego kina ostatnich lat. Produkcja nie tylko rozczarowała krytyków, ale też nie przyciągnęła tłumów do kin. Internet szybko wypełnił się memami i żartami pod adresem filmu – a rykoszetem dostała również jego gwiazda.

Internet znowu pokochał Madame Web

Paradoksalnie jednak ostatnie dni pokazały, że nastroje w sieci potrafią zmieniać się błyskawicznie. Wszystko za sprawą jednej, niezwykle skutecznej kampanii promocyjnej. Jak donosi Filmweb, Dakota Johnson wzięła udział w reklamie marki Calvin Klein, w której promuje linię bielizny. Zdjęcia z sesji błyskawicznie obiegły internet i wywołały ogromne zainteresowanie. Internauci nie tylko zachwycają się efektownymi fotografiami, ale też zaczęli żartobliwie „rehabilitować” samą aktorkę – a przy okazji nawet film, który jeszcze niedawno był obiektem drwin.