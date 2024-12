Gladiator 2 niczym prezent na Gwiazdkę. Znamy datę premiery filmu na VOD

Zwolennicy domowych seansów pewnie się ucieszą. Kinowy hit Ridleya Scotta, Gladiator 2 trafi do cyfrowych wypożyczalni już 24 grudnia, zaledwie cztery tygodnie po swojej premierze na dużym ekranie. Film, który zadebiutował 22 listopada, zarobił dotąd 380 milionów dolarów na całym świecie, przy budżecie wynoszącym 250 milionów.

Gladiator 2 niczym prezent na gwiazdkę

Decyzja Paramount Pictures o szybkim wprowadzeniu widowiska na platformy VOD odzwierciedla nowy trend w branży filmowej. Najpierw film trafia do kin, ale w cyfrowej dystrybucji ma znaleźć się szybciej niż do tego przywykliśmy. Wyraźnie krótsze okno kinowe pozwala wytwórniom szybciej czerpać zyski z cyfrowej dystrybucji. To odpowiedź na zmieniające się oczekiwania widzów, którzy coraz częściej wybierają wygodę oglądania w domu. Jeszcze w pandemii (za sprawą restrykcji) testowany był model, w którym filmy kierowane były bezpośrednio do streamingu, ale ten model upadł, ponieważ sprzedaż biletów kinowych jest wciąż ważnym czynnikiem generowania zysków z filmu. Nie zmienia to jednak faktu, że oczekiwania i przyzwyczajenia widowni ulegają zmianie.