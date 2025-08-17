Quentin Tarantino najwyraźniej szykuje coś specjalnego na koniec kariery. W końcu wyjaśnił, dlaczego...

Quentin Tarantino od lat podkreśla, że jego kariera zakończy się na dziesięciu filmach. Przez długi czas wydawało się, że to właśnie długo zapowiadany The Movie Critic będzie jego ostatnim dziełem – projektem określanym jako „duchowa kontynuacja” Pewnego razu… w Hollywood. Ostatecznie jednak twórca porzucił tę wizję, co wywołało lawinę spekulacji. Teraz po raz pierwszy przerywa milczenie i wyjaśnia powody rezygnacji.
Quentin Tarantino wyjaśnia dlaczego porzucił The Movie Critic
W podcaście The Church of Tarantino zdradził, że projekt wcale nie narodził się jako film, lecz jako ośmioodcinkowy serial telewizyjny. Dopiero później przerobił go na scenariusz kinowy, jednak w fazie preprodukcji entuzjazm zaczął wygasać. Jak sam przyznaje:
Wiedziałem, że to zrobiłem, ale tak naprawdę nie miałem na to ochoty. Każdy tytuł Tarantino obiecuje tak wiele, poza ‘The Movie Critic’. Kto chce oglądać film o pieprzonym krytyku filmowym?
Podobny los spotkał scenariusz o Cliffie Boothie, bohaterze granego przez Brada Pitta w Pewnego razu… w Hollywood. Tarantino początkowo planował sam go zekranizować, lecz uznał, że to jedynie powrót do dobrze znanego już terytorium. W wywiadzie opowiada:
Uwielbiam ten scenariusz, ale wciąż stąpałem po tej samej ziemi, po której już stąpałem. W tym ostatnim filmie muszę być na nieznanym terytorium
Jak wiadomo, ostatecznie przekazał projekt Davidowi Fincherowi, samemu pozostając przy nim w roli producenta. Najwyraźniej Tarantino pragnie, by jego finałowy film był niepowtarzalny i stanowił klamrę jego kariery. Jak sam stwierdził: „W tym ostatnim filmie znowu muszę nie wiedzieć, co robię”. To znak, że zamiast bezpiecznej kontynuacji lub subtelnej opowieści, szykuje coś, co ma szansę stać się wydarzeniem, z którym reżyser definitywnie pożegna się z kinem.
