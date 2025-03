Quentin Tarantino nakręci nowy film jeszcze w tym roku? Sensacyjne doniesienia

To zaskakujące doniesienia i należy podchodzić do tych informacji z dystansem, ale świat kina z pewnością przyjąłby nowy film Quentina Tarantino z otwartymi ramionami. Według doniesień Jeffa Sneidera, który podzielił się tą nowiną w swoim podcaście Hot Mic, Tarantino może być w trakcie przygotowań do realizacji nowego projektu. Co więcej, zdjęcia miałyby ruszyć jeszcze przed końcem roku.

Tarantino nakręci nowy film jeszcze w tym roku?

Na tym etapie nie wiadomo jednak, czy chodzi o wcześniej zapowiadany The Movie Critic, czy zupełnie nowy pomysł reżysera. O wiele bardziej prawdopodobna jest ta druga opcja. Doniesienia o powrocie Tarantino do pracy nad filmem krążą w branży od kilku dni, ale jak podkreśla Sneider, na razie mowa jedynie o jednym źródle. Nie ma oficjalnego potwierdzenia tych rewelacji.