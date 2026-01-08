Quake może wrócić. Nowe doniesienia związane z planami Xboxa

Studio id Software może przygotowywać niespodziankę, która zelektryzuje wszystkich fanów klasycznych strzelanek. Pojawiają się bowiem coraz wyraźniejsze sygnały sugerujące, że firma może planować powrót do jednej ze swoich najbardziej uznanych i wpływowych marek, jaką bez wątpienia jest Quake.

Quake lub Hexen. Raport Windows Central podsyca nadzieje fanów FPS-ów

Sytuację rozjaśnia najnowszy raport przygotowany przez serwis Windows Central, który koncentruje się na strategicznych zamierzeniach Xboxa przewidzianych na 2026 rok. W publikacji tej omówiono spekulacje dotyczące ponownego zaangażowania ID Software w rozwój Quake’a lub Hexen, co stało się możliwe dzięki temu, że Microsoft posiada obecnie pełnię praw autorskich do obu tych tytułów.