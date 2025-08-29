Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełka wciąż żyją. Polski hit na Switch 2 zdominował sprzedaż fizyczną

Mikołaj Berlik
2025/08/29 18:00
Decyzja CD Projektu o pełnym wydaniu gry na kartridżu przyniosła świetne efekty sprzedażowe.

Choć rynek gier od lat zmierza w stronę dystrybucji cyfrowej, Cyberpunk 2077 udowadnia, że w przypadku Nintendo Switch 2 gracze wciąż stawiają na klasyczne wydania. Według danych CD Projektu aż 75,4% sprzedaży gry przypadło na wersję pudełkową, podczas gdy kopie cyfrowe stanowiły tylko 24,6%. To kolejny dowód na to, że w ekosystemie Nintendo „pudełka” wciąż mają ogromne znaczenie.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – najlepiej sprzedająca się gra na Switch 2

Nie ujawniono dokładnej liczby sprzedanych egzemplarzy, ale według Circany Cyberpunk 2077 jest obecnie najlepiej sprzedającym się tytułem na Nintendo Switch 2 – jeśli pominąć produkcje samego Nintendo. Sukces wersji pudełkowej nie jest przypadkiem. CD Projekt zdecydował się na pełne wydanie gry na kartridżu, w przeciwieństwie do wielu innych wydawców, którzy korzystają z tzw. Game Key Card – fizycznych nośników służących jedynie do aktywacji pobrania z sieci.

GramTV przedstawia:

Tego typu praktyki, choć tańsze dla wydawców, spotykają się z krytyką graczy. Zwłaszcza fani Nintendo przywiązani są do klasycznych wydań fizycznych, dlatego Cyberpunk 2077 na Switch 2 został bardzo pozytywnie odebrany. Już w maju Jan Rosner z CD Projektu podkreślał, że postawienie na pełne wydanie fizyczne było trafnym posunięciem i przestrzegał innych wydawców przed lekceważeniem siły pudełek.

Sukces Cyberpunka na Switch 2 to także ważny sygnał dla całej branży. Pokazuje on, że na niektórych platformach gracze wciąż cenią możliwość posiadania gry w tradycyjnej formie.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/nintendo-switch-2-set-a-us-launch-month-record-at-1-6-million-units/

