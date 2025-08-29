Pudełka wciąż żyją. Polski hit na Switch 2 zdominował sprzedaż fizyczną

Choć rynek gier od lat zmierza w stronę dystrybucji cyfrowej, Cyberpunk 2077 udowadnia, że w przypadku Nintendo Switch 2 gracze wciąż stawiają na klasyczne wydania. Według danych CD Projektu aż 75,4% sprzedaży gry przypadło na wersję pudełkową, podczas gdy kopie cyfrowe stanowiły tylko 24,6%. To kolejny dowód na to, że w ekosystemie Nintendo „pudełka” wciąż mają ogromne znaczenie.

Cyberpunk 2077 – najlepiej sprzedająca się gra na Switch 2

Nie ujawniono dokładnej liczby sprzedanych egzemplarzy, ale według Circany Cyberpunk 2077 jest obecnie najlepiej sprzedającym się tytułem na Nintendo Switch 2 – jeśli pominąć produkcje samego Nintendo. Sukces wersji pudełkowej nie jest przypadkiem. CD Projekt zdecydował się na pełne wydanie gry na kartridżu, w przeciwieństwie do wielu innych wydawców, którzy korzystają z tzw. Game Key Card – fizycznych nośników służących jedynie do aktywacji pobrania z sieci.