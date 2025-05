Puddle Of Mudd z nowym albumem „Kiss The Machine” i singlem „Beautimous”. Wokalista oskarżony o przemoc domową

Ten album był dla mnie momentem jasności – spojrzeniem w lustro. Spędzałem noce w studiu, ucząc się, nagrywając, pchając się do granic i dbając o to, by każdy element był autentyczny. Jestem naprawdę dumny z efektu końcowego. Chcę, żeby ludzie coś poczuli – uśmiechnęli się, nabrali nadziei. Muzyka ma moc leczenia, a jeśli te piosenki pomogą komuś przetrwać trudny czas, to znaczy dla mnie wszystko. Temu właśnie służy ten album.