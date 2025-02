PSN wróciło po prawie 24-godzinnej awarii. GameStop wyśmiewa problem, a Sony ma rekompensatę dla graczy

To nie był udany początek weekendu dla użytkowników PlayStation. Wczoraj doszło do sporej awarii PlayStation Network, przez którą nie można było kupować i pobierać gier, a nawet grać w cyfrowe produkcje znajdujące się na dysku konsoli. Chociaż część osób zdołała zalogować się do PSN w ciągu dnia, to dopiero przed pierwszą w nocy PlayStation poinformowało, że usługa została w pełni przywrócona.

PSN został przywrócony. Teraz bez żadnych problemów powinniście mieć dostęp do funkcji online. Więcej szczegółów: https://status.playstation.com Przepraszamy za niedogodności!

PlayStation Network już działa. Sony oferuje 5 dni darmowego PS Plus dla aktywnych subskrybentów

Gracze nie byli zadowoleni wyłącznie z przeprosin i chcieli poznać powód przyczyny niedziałania usługi przez prawie całą dobę. Pięć godzin później na koncie Ask PlayStation pojawiło się krótkie oświadczenie, że wszystkie usługi sieciowe już działają po „problemie operacyjnym”. Sony ponownie przeprosiło za niedogodności i przygotowało dla graczy rekompensatę w postaci automatycznego przedłużenia abonamentu PlayStation Plus na dodatkowe pięć dni dla użytkowników z aktywną subskrypcją.