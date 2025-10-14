PS6 może trafić do sprzedaży już w 2027 roku. Sony ma rozpocząć produkcję już za dwa lata

Według nieoficjalnych doniesień, Sony może rozpocząć produkcję PS6 już na początku 2027 roku.

Niedawno Sony zasugerowało możliwy termin premiery PlayStation 6. Według Marka Cerny’ego, głównego architekta konsol, kolejna generacja sprzętu ukaże się na rynku „za kilka lat”. Nowe, nieoficjalne doniesienia sugerują natomiast, że Sony może rozpocząć produkcję PS6 już na początku 2027 roku.

Nowe informacje o PS6. Sony ma rozpocząć produkcję już na początku 2027 roku

Chociaż do tej pory firma PlayStation nie dostarczyła żadnych oficjalnych, potwierdzonych informacji na temat kolejnej konsoli, pojawiła się sugestia, że premiera PS6 może nastąpić za około dwa lata. Najnowsze szczegóły zostały ujawnione przez YouTubera Moore's Law Is Dead, który twierdzi, że jest w posiadaniu dokumentu wewnętrznego, wskazującego, iż PlayStation planuje rozpoczęcie produkcji PS6 już na początku 2027 roku.