PS6 może trafić do sprzedaży już w 2027 roku. Sony ma rozpocząć produkcję już za dwa lata

Według nieoficjalnych doniesień, Sony może rozpocząć produkcję PS6 już na początku 2027 roku.
Niedawno Sony zasugerowało możliwy termin premiery PlayStation 6. Według Marka Cerny’ego, głównego architekta konsol, kolejna generacja sprzętu ukaże się na rynku „za kilka lat”. Nowe, nieoficjalne doniesienia sugerują natomiast, że Sony może rozpocząć produkcję PS6 już na początku 2027 roku.
Nowe informacje o PS6. Sony ma rozpocząć produkcję już na początku 2027 roku
Chociaż do tej pory firma PlayStation nie dostarczyła żadnych oficjalnych, potwierdzonych informacji na temat kolejnej konsoli, pojawiła się sugestia, że premiera PS6 może nastąpić za około dwa lata. Najnowsze szczegóły zostały ujawnione przez YouTubera Moore's Law Is Dead, który twierdzi, że jest w posiadaniu dokumentu wewnętrznego, wskazującego, iż PlayStation planuje rozpoczęcie produkcji PS6 już na początku 2027 roku.
Wcześniej spekulowano, że PS6 może pojawić się w 2028 roku, co opierało się na komentarzach poczynionych przez Marka Cerny'ego. Tymczasem Moore's Law Is Dead utrzymuje, że posiadany przez niego dokument informuje o starcie produkcji „w środku, a nawet na początku 2027 roku”. Przyjęcie takiej daty rozpoczęcia wytwarzania nie byłoby całkowicie zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że między premierami PS4 a PS5 również upłynęło około 7 lat. Jeżeli chodzi o harmonogram prac, warto przypomnieć, że produkcja PlayStation 5 wystartowała w sierpniu 2020 roku, natomiast system trafił do sprzedaży w listopadzie tego samego roku, co oznaczało trzymiesięczne okno czasowe między tymi etapami.
GramTV przedstawia:
Jeśli przyjmiemy, że podobne ramy czasowe zostaną zastosowane w przypadku PS6 – czyli trzymiesięczny okres pomiędzy rozpoczęciem produkcji a wprowadzeniem na rynek – i potwierdzi się, że produkcja rozpocznie się na początku 2027 roku, można by spodziewać się, że system zadebiutuje na rynku konsumenckim w okresie letnim lub jesiennym 2027 roku. Należy jednak pamiętać, że są to nieoficjalne doniesienia i warto traktować je z przymrużeniem oka.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!