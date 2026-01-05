PS6 i nowy Xbox mogą zaliczyć opóźnienie. Wszystko przez przez rosnące ceny pamięci RAM

Wygląda na to, że kolejna generacja konsol może pojawić się później, niż dotąd zakładano.

Jak poinformował serwis Insider Gaming, rosnące ceny pamięci RAM mogą wpłynąć nie tylko na kolejne podwyżki obecnych konsol, ale również na opóźnienie debiutu PlayStation 6 oraz następnego Xboxa poza 2027 rok. Branże gamingową czeka bardzo trudny okres… Konsole nowej generacji mogą zaliczyć obsuwę Tom Henderson z Insider Gaming, nawiązując do niedawnej dyskusji na podcastcie serwisu, ujawnił, że trwają rozmowy na najwyższych szczeblach dotyczące tej sytuacji. Chodzi dokładnie o ten sam problem, który już teraz grozi kolejnymi podwyżkami cen Xboxów Series X/S w 2026 roku, czyli drastycznie drożejącą pamięcią RAM. Według doniesień, jeśli ceny RAM-u ustabilizują się w najbliższych latach, producenci wciąż mogliby wprowadzić nową generację sprzętu w rozsądnej cenie (przynajmniej w porównaniu do obecnych standardów). Jeśli jednak trend wzrostowy się utrzyma, Sony i Microsoft mogą zdecydować się na przesunięcie premier, aby uniknąć wypuszczenia konsol o zaporowych cenach startowych.

Warto jednak pamiętać, że Microsoft już wcześniej sygnalizował, iż jego kolejna konsola ma być b”ardzo premium, bardzo high-endowa”. Nawet w przypadku spadku cen RAM-u należy więc zakładać, że następca Xbox Series X będzie droższy od obecnej generacji.

Problem nie ogranicza się wyłącznie do rynku konsol. Gracze PC również mogą odczuć skutki rosnących kosztów komponentów. ASUS zapowiedział niedawno strategiczne korekty cenowe wybranych produktów, co potencjalnie może wpłynąć między innymi na urządzenia pokroju ROG Ally, ROG Ally X oraz zapowiadanego ROG Xbox Ally. Dodatkowo, według doniesień południowokoreańskiego serwisu Newsis, zarówno Nvidia, jak i AMD rozważają podniesienie cen kart graficznych jeszcze w tym roku. Plotki mówią o wpływie na serie RTX 50 oraz Radeon RX 9000, a w skrajnym przypadku cena RTX 5090 miałaby wzrosnąć nawet z 1999,99 dolarów do około 5000 dolarów. Na ten moment żadna z firm nie potwierdziła oficjalnie tych informacji, dlatego warto traktować je z ostrożnością i czekać na dalsze komunikaty. Jedno jest jednak pewne, nadchodzące lata mogą okazać się wyjątkowo kosztowne dla graczy, niezależnie od wybranej platformy...