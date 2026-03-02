Zaloguj się lub Zarejestruj

Warframe w końcu wykorzysta moc Nintendo Switch 2. Znamy datę premiery dużej aktualizacji

Jakub Piwoński
2026/03/02 20:20
Hitowy shooter zadebiutuje w oryginalnej wersji na nowej konsoli już 25 marca, a wraz z nim pojawi się nowy tryb rozgrywki.

Warframe wreszcie trafi na Nintendo Switch 2. Twórcy z Digital Extremes ogłosili, że długo zapowiadana wersja gry zadebiutuje na nowej konsoli 25 marca 2026 roku. Na tę informację gracze czekali od miesięcy, bo studio już wcześniej zapowiadało, że chce w pełni wykorzystać możliwości sprzętu. No i się ziściło.

Warframe
Warframe

Warframe trafi na Nintendo Switch 2

Co to oznacza w praktyce? Gra ma działać w rozdzielczości 1080p i w 60 klatkach na sekundę – zarówno w trybie przenośnym, jak i po podłączeniu konsoli do telewizora. Twórcy zapowiadają też szybsze wczytywanie lokacji oraz wyraźniejszą oprawę graficzną. Co ciekawe, będzie można używać prawego Joy-Cona jak myszy, co ma ułatwić celowanie i poruszanie się po menu.

GramTV przedstawia:

Premiera na Switch 2 zbiegnie się z dużą aktualizacją zatytułowaną The Shadowgrapher, która 25 marca pojawi się na wszystkich platformach. Największą nowością będzie tryb Follie’s Hunt, w którym czterech graczy zmierzy się z jednym, wyjątkowo silnym przeciwnikiem. Zabawa przypomina znany schemat „czterech na jednego” – drużyna musi wykonywać zadania, a ścigający ich wróg z każdą minutą staje się coraz groźniejszy. Follie będzie przy tym nową, grywalną postacią.

Aktualizacja przyniesie też nowe funkcje dla klanów oraz ograniczone czasowo wydarzenie z dodatkowymi nagrodami. Dodatkowo osoby, które zalogują się na Switch 2 między 25 marca a 15 kwietnia, otrzymają specjalny pakiet startowy z bonusami. Wszystko wskazuje na to, że twórcy chcą mocno zaznaczyć obecność Warframe na nowej konsoli Nintendo.

Źródło:https://www.eurogamer.net/warframes-long-awaited-switch-2-upgrade-finally-has-a-release-date

News
Nintendo Switch
shooter
konsole
konsola
Warframe
port gry
Nintendo Switch 2
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




