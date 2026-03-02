Warframe w końcu wykorzysta moc Nintendo Switch 2. Znamy datę premiery dużej aktualizacji

Hitowy shooter zadebiutuje w oryginalnej wersji na nowej konsoli już 25 marca, a wraz z nim pojawi się nowy tryb rozgrywki.

Warframe wreszcie trafi na Nintendo Switch 2. Twórcy z Digital Extremes ogłosili, że długo zapowiadana wersja gry zadebiutuje na nowej konsoli 25 marca 2026 roku. Na tę informację gracze czekali od miesięcy, bo studio już wcześniej zapowiadało, że chce w pełni wykorzystać możliwości sprzętu. No i się ziściło.

Warframe trafi na Nintendo Switch 2

Co to oznacza w praktyce? Gra ma działać w rozdzielczości 1080p i w 60 klatkach na sekundę – zarówno w trybie przenośnym, jak i po podłączeniu konsoli do telewizora. Twórcy zapowiadają też szybsze wczytywanie lokacji oraz wyraźniejszą oprawę graficzną. Co ciekawe, będzie można używać prawego Joy-Cona jak myszy, co ma ułatwić celowanie i poruszanie się po menu.