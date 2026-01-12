PS6 Canis zaskoczy swoją mocą? Konsola ma oferować wydajność GeForce RTX 3050 i długą żywotność baterii

Sony ma pracować równolegle nad dwiema wersjami konsoli nowej generacji. Obok klasycznego PlayStation 6 powstaje także model przenośny, projektowany od podstaw z myślą o niskim zużyciu energii. Według najnowszych doniesień kluczowym elementem handhelda ma być autorski układ o nazwie kodowej Canis, którego celem nie jest maksymalna moc, lecz jak najlepsza efektywność energetyczna.
Przenośne PlayStation 6 w nowych szczegółach
W sieci pojawiają się porównania Canisa do nadchodzących mobilnych procesorów Intel z rodziny Panther Lake. Z nieoficjalnych wyliczeń wynika, że chip Intela przy poborze około 30 W może osiągać zbliżoną wydajność do rozwiązania Sony działającego przy zaledwie 15 W. Taki wynik sugeruje, że japoński producent bardzo mocno stawia na optymalizację i długi czas pracy na baterii.
Jednocześnie zaznacza się, że obecne mobilne układy AMD z serii Z2 Extreme są zbyt słabe, by realnie oddać ambicje nowej generacji, a potężniejsze APU Strix Halo generują zbyt dużo ciepła i pobierają zbyt dużo energii jak na urządzenie przenośne. W tym kontekście Panther Lake ma być rozsądnym punktem odniesienia dla możliwości Canisa.
GramTV przedstawia:
Jeśli chodzi o faktyczną wydajność w grach, mówi się o poziomie zbliżonym do karty NVIDIA GeForce RTX 3050. Taki pułap mocy miałby wystarczyć do uruchamiania gier znanych z PS5 w specjalnym, energooszczędnym trybie. Bez efektownych detali graficznych, ale z zachowaniem odpowiedniej płynności i stabilnej jakości obrazu.
Wczytywanie ramki mediów.
W przeciekach pojawia się także wizja idealnego układu dla przenośnych konsol przyszłości, czyli MDSH Mini opartego na architekturze RDNA5 i wyposażonego w 24 jednostki obliczeniowe. Taki chip ma jednak trafić na rynek dopiero około 2027 roku, dlatego Canis wydaje się świadomym kompromisem między wydajnością a kulturą pracy.