PS6 Canis zaskoczy swoją mocą? Konsola ma oferować wydajność GeForce RTX 3050 i długą żywotność baterii

Sony ma pracować równolegle nad dwiema wersjami konsoli nowej generacji. Obok klasycznego PlayStation 6 powstaje także model przenośny, projektowany od podstaw z myślą o niskim zużyciu energii. Według najnowszych doniesień kluczowym elementem handhelda ma być autorski układ o nazwie kodowej Canis, którego celem nie jest maksymalna moc, lecz jak najlepsza efektywność energetyczna.

Przenośne PlayStation 6 w nowych szczegółach

W sieci pojawiają się porównania Canisa do nadchodzących mobilnych procesorów Intel z rodziny Panther Lake. Z nieoficjalnych wyliczeń wynika, że chip Intela przy poborze około 30 W może osiągać zbliżoną wydajność do rozwiązania Sony działającego przy zaledwie 15 W. Taki wynik sugeruje, że japoński producent bardzo mocno stawia na optymalizację i długi czas pracy na baterii.