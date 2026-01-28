Path of Exile: GGG „trolluje” społeczność i ogłasza ExileCon 3. Czy to czas na datę premiery PoE 2?

Podczas gdy czekamy na nową ligę w marcu, twórcy przywracają wydarzenie Legacy of Phrecia.

W świecie Path of Exile trwa obecnie sezon ogórkowy – ci, którzy mieli ograć Keepers of the Flame, już dawno to zrobili. GGG nie zamierza jednak pozwolić nam odpocząć. Już jutro o 22:00 rusza odświeżone wydarzenie Legacy of Phrecia, które wywraca zasady gry do góry nogami. Path of Exile – nowe wydarzenie tuż za rogiem Głównym daniem wydarzenia jest powrót 19 alternatywnych klas Ascendancy, które zastępują te standardowe. Ale to nie same klasy, a sposób opisania zmian w balansie rozbawił społeczność hack and slasha.

Chodzi o klasę Harbinger, gdzie notki w drzewku zapisane są tajemniczymi glifami. GGG, zamiast udawać, że pamięta własny język, w oficjalnych patch notesach zacytowało wiki stworzoną przez fanów: Umiejętność pasywna, którą według wiki społeczność nazywa »Weakness Quelled, Spirit Awoken« sprawia teraz, że osłabienia wygasają o 100% szybciej. Gracze są zachwyceni tym dystansem. Jeden z fanów skomentował to krótko: „Ktokolwiek to napisał, jest odpowiedzialny za całą kawę, którą wyplułem przez nos”.

Poza klasami, w Legacy of Phrecia pożegnamy (na chwilę) drzewko Atlasu. Zastąpią je Idole – specjalne przedmioty wkładane do Map Device, które pozwolą nam dowolnie modyfikować wyzwania na mapach. Prawdziwa bomba wybuchła jednak przy zapowiedzi trzeciego w historii ExileConu. Impreza odbędzie się w Auckland (Nowa Zelandia) w dniach 7-8 listopada 2026 roku. Mogą pojawić się tam między innymi grywalne demo zawartości niedostępnej dla wszystkich, czy też wyczekiwane ogłoszenie wersji 1.0 do Path of Exile 2. Spekulacje ruszyły lawinowo. Skoro reżyser PoE 2 zapowiadał pełną premierę na 2026 rok, to listopadowy ExileCon wydaje się idealnym miejscem, by ogłosić grudniowy debiut wersji 1.0 – dokładnie w drugą rocznicę startu wczesnego dostępu.