PS5 Pro w nowej odsłonie. Wiemy już, czego można się spodziewać

Na horyzoncie pojawił się nowy model PlayStation 5 Pro – CFI-7121. Dokumentacja certyfikacyjna sugeruje, że konsola trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku, choć nie wiadomo, na jakie rynki. Informacje o modelu ujawnił znany leaker billbil-kun, który wskazuje, że tym razem możemy mówić o wersji przeznaczonej dla Europy.

PS5 Pro – czego można się spodziewać po nowym modelu

Według dostępnych informacji w nowej wersji zachowany zostanie dysk SSD o pojemności 2 TB, co jest ważną wiadomością po tym, jak PS5 Slim zaoferowało użytkownikom mniejszy nośnik o pojemności 825 GB. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim poboru energii – Sony ma dążyć do tego, aby model Pro stał się bardziej energooszczędny. Konkretne szczegóły na temat konstrukcji i optymalizacji wciąż nie zostały ujawnione.