PS5 Pro w nowej odsłonie. Wiemy już, czego można się spodziewać

Mikołaj Berlik
2025/09/26 15:30
Sony przygotowuje kolejną wersję PlayStation 5 Pro – tak sugerują dokumenty certyfikacyjne.

Na horyzoncie pojawił się nowy model PlayStation 5 Pro – CFI-7121. Dokumentacja certyfikacyjna sugeruje, że konsola trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku, choć nie wiadomo, na jakie rynki. Informacje o modelu ujawnił znany leaker billbil-kun, który wskazuje, że tym razem możemy mówić o wersji przeznaczonej dla Europy.

PS5 Pro – czego można się spodziewać po nowym modelu

Według dostępnych informacji w nowej wersji zachowany zostanie dysk SSD o pojemności 2 TB, co jest ważną wiadomością po tym, jak PS5 Slim zaoferowało użytkownikom mniejszy nośnik o pojemności 825 GB. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim poboru energii – Sony ma dążyć do tego, aby model Pro stał się bardziej energooszczędny. Konkretne szczegóły na temat konstrukcji i optymalizacji wciąż nie zostały ujawnione.

GramTV przedstawia:

Na razie nie wiadomo również, kiedy dokładnie konsola zadebiutuje. Wcześniejsze przecieki dotyczące modelu CFI-7100 sugerowały przedział wrzesień–listopad 2025, ale bez potwierdzonych regionów. W przypadku nowego modelu informacje są jeszcze bardziej szczątkowe niż przy PS5 Slim, które miało z góry określony harmonogram premiery.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, nowa wersja PS5 Pro może pojawić się na rynku już w najbliższych miesiącach. Sony wielokrotnie podkreślało w raportach finansowych, że stara się optymalizować koszty produkcji konsol, więc odświeżony model może być częścią tej strategii.

Źródło:https://www.dealabs.com/magazine/une-nouvelle-version-de-la-ps5-pro-arriverait-bientot-voici-ce-que-lon-croit-en-savoir-60579

