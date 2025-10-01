Zaloguj się lub Zarejestruj

PS5 może dostać nowy kontroler DualSense z wymienną baterią

Mikołaj Berlik
2025/10/01 12:20
Pierwszy raz w historii PlayStation pad mógłby otrzymać zdejmowany akumulator.

Nowe doniesienia wskazują, że w listopadzie zadebiutuje odświeżony kontroler DualSense V3, który ma wprowadzić coś, czego dotąd nie widzieliśmy w urządzeniach PlayStation – wymienną baterię. Według plotek pad ma zastąpić dotychczasowe modele dostępne na rynku.

DualSense V3 – wymienna bateria i premiera w listopadzie?

Nowy kontroler ma pojawić się równolegle z nadchodzącym PS5 Pro. Dla części graczy wymienna bateria może wydawać się krokiem wstecz, szczególnie że PlayStation od dwóch dekad stawia na akumulatory wbudowane w pady. Z drugiej strony takie rozwiązanie umożliwiłoby szybkie podmiany baterii i granie bez konieczności podłączania kabla.

Od lat to właśnie Xbox oferował użytkownikom możliwość stosowania własnych baterii – standardowych AA lub specjalnych akumulatorów. Jeśli plotki się potwierdzą, Sony po raz pierwszy w historii sięgnie po podobne rozwiązanie, które w praktyce może przełożyć się na dłuższą żywotność kontrolerów i wygodę podczas rozgrywki.

Co ciekawe, plotki o DualSense V3 zbiegają się w czasie z coraz częstszymi dyskusjami graczy na temat żywotności baterii w obecnych padach. Wielu użytkowników wskazuje, że po dłuższym okresie użytkowania akumulatory w DualSense tracą wydajność i wymagają częstszego ładowania. Wymienna bateria mogłaby więc być realnym rozwiązaniem tego problemu, pozwalającym na łatwiejsze utrzymanie kontrolera w dobrej kondycji przez lata.

Źródło:https://insider-gaming.com/new-dualsense-controller-might-have-removable-battery/

