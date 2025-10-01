PS5 może dostać nowy kontroler DualSense z wymienną baterią

Nowe doniesienia wskazują, że w listopadzie zadebiutuje odświeżony kontroler DualSense V3, który ma wprowadzić coś, czego dotąd nie widzieliśmy w urządzeniach PlayStation – wymienną baterię. Według plotek pad ma zastąpić dotychczasowe modele dostępne na rynku.

DualSense V3 – wymienna bateria i premiera w listopadzie?

Nowy kontroler ma pojawić się równolegle z nadchodzącym PS5 Pro. Dla części graczy wymienna bateria może wydawać się krokiem wstecz, szczególnie że PlayStation od dwóch dekad stawia na akumulatory wbudowane w pady. Z drugiej strony takie rozwiązanie umożliwiłoby szybkie podmiany baterii i granie bez konieczności podłączania kabla.