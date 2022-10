PS Plus Extra i Premium z niekorzystną zmianą. Utrudniania dla subskrybentów

PlayStation Plus Extra i Premium zapewnia graczom miesięcznie co najmniej kilkanaście gier, które mogą sprawdzić w ramach usługi. W ubiegłym tygodniu Sony udostępniło kolejne produkcje w ramach październikowej oferty. Jednak posiadacze abonamentu oprócz nowych tytułów, muszą pogodzić się również ze stratą kilku z nich. Usługa posiada osobną kartę „Ostatnia szansa”, do której trafiają gry, które wkrótce znikną z biblioteki. Wcześniej Sony pozwalało sprawdzić konkretną datę wygaśnięcia produkcji. Nieoczekiwanie funkcja została usunięta z PS Plus Extra i Premium i subskrybenci nie będą mogli więcej sprawdzić, do kiedy dany tytuł będzie dostępny w usłudze.

PS Plus Extra i Premium bez informacji o dacie usunięcia gry z biblioteki

Obecnie w zakładce „Ostatnia szansa” widnieje tylko jedna produkcja, którą jest Rez Infinite na PlayStation 4. Gdy wejdziemy na kartę produkcji, tym razem nie uświadczymy informacji o dacie wygaśnięcia gry z PS Plus Extra i Premium. Podobnie wygląda to w przypadku Grand Theft Auto: Vice City The Definitive Edition. Niewykluczone, że to odosobnione przypadki i kolejne gry trafiające do tej sekcji będą posiadały tę informację.