PlayStation Plus Extra i Premium na październik już dostępne

W ofercie znalazły się takie produkcje jak Assassin’s Creed Odyssey, Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition czy The Medium.

Tydzień temu Sony ogłosiło listę gier, które w tym miesiącu trafiają do usługi PS Plus Extra i Premium. Na liście pojawiły się naprawdę smaczne kąski – w tym przedostatnia odsłona serii Assassin’s Creed czy polski horror The Medium. Październikowy zestaw produkcji jest dostępny w ofercie od wczoraj. Poniżej publikujemy pełną listę.

PS Plus Extra i Premium

The Medium (PS5)

GTA Vice City: The Definitive Edition (PS5, PS4)

Hohokum (PS4)

Inside (PS4)

Assassin's Creed Chronicles: China (PS4)

Assassin's Creed Chronicles: India (PS4)

Assassin's Creed Chronicles: Russia (PS4)

Assassin's Creed III Remastered (PS4)

Assassin's Creed Syndicate (PS4)

Assassin's Creed Odyssey (PS4)

Dragon Quest Builders (PS4)

Dragon Quest Builders 2 (PS4)

Dragon Quest Heroes: The World Tree's Woe and the Blight Below (PS4)

Dragon Quest Heroes II (PS4)

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age (PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

PS Plus Premium

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)

Limbo (PS4)

Everyday Shooter (PS3)

Ultra Street Fighter IV (PS4)

Yakuza 3 Remastered (PS4)

Yakuza 4 Remastered (PS4)

Yakuza 5 Remastered (PS4)

A co w PlayStation Plus Essential?

Skoro już w temacie jesteśmy, warto przypomnieć, co czeka abonentów najtańszego wariantu subskrypcji. Osoby, które opłacają “starego” Plusa, w październiku dopiszą do swojej biblioteki następujące tytuły: Hot Wheels Unleashed (na PlayStation 4 i PlayStation 5), Injustice 2 (na PlayStation 4) i polskie SUPERHOT (na PlayStation 4).