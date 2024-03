PS Plus Extra i Premium na marzec. Wielkie hity w ofercie i dodatkowy bonus

Poznaliśmy pełną listę gier w marcowej ofercie PlayStation Plus Extra i Premium. W tym miesiącu posiadacze abonamentu usługi od Sony będą mogli zagrać w ubiegłoroczny superbohaterski tytuł, czyli Marvel’s Midnight Suns. Do tego fanów horrorów z pewnością ucieszy Resident Evil 3, zaś wielbicieli koszykówki NBA 2K24 Kobe Bryant Edition. Dodatkowo w marcu w PS Plus Extra będzie można sprawdzić LEGO DC Supervillains, Blood Bowl 3, czy Dragon Ball Z: Kakarot.

Sony wzbogaci także bibliotekę klasycznych gier oferowanych w ramach PlayStation Plus Premium. Tym razem będzie to pięć gier, w tym Jak and Daxter The Lost Frontier, Gods Eater Burst oraz Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy. Pełną listę gier znajdziecie poniżej. Wszystkie wspomniane produkcje będą dostępne od 19 marca.

Sony poinformowało również, że od 1 kwietnia w Sony Pictures Core dla członków PlayStation Plus Premium/Deluxe dostępny będzie pierwszy sezon anime My Hero Academia. Ponadto firma dodała, że oferta platformy Crunchyroll poprzez PlayStation Plus Premium/Deluxe została rozszerzona na kolejne regiony, w tym Francję, Włochy, Niemcy, czy Hiszpanię. Przypomnijmy, że w Polsce Crunchyroll podpisało umowę z Canal+ online i pierwsze seriale trafiły już na platformę.