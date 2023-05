PS Plus Extra i Premium na maj z 23 grami. Wieli hit Sony trafi do oferty

Japońska firma podzieliła się pełną listę gier z PlayStation Plus Extra i Premium na bieżący miesiąc.

Sony ujawniło pełną ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na maj. Subskrybenci już w najbliższy wtorek, czyli 16 maja, otrzymają aż 23 gry, które zasilą bibliotekę usługi. Japończycy kontynuują publikowanie w ramach PS Plus Extra ekskluzywnych tytułów na konsolę PlayStation i w tym miesiącu gracze otrzymają Ratchet & Clank: Rift Apart.