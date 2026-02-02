Zaloguj się lub Zarejestruj

6 lat temu zadebiutował na Netflixie serial science fiction lepszy od Stranger Things. Produkcja została skasowana po pierwszym sezonie

Radosław Krajewski
2026/02/02 08:00
0
0

Fani Stranger Things powinni obejrzeć ten serial.

Netflix wciąż szuka serialu, który wypełni lukę po zakończonym niedawno Stranger Things. Paradoks polega na tym, że idealny kandydat pojawił się w ofercie platformy już kilka lat temu. Serial został zakończony po pierwszym sezonie, pomimo dobrych opinii widzów i wysokiej oglądalności. Mowa o To nie jest OK, serialu, który rozpoczął się niczym dramat młodzieżowy, żeby zakończyć się jak science fiction.

To nie jest OK
To nie jest OK

To nie jest OK – serial został zakończony przez Netflixa już po pierwszym sezonie

Serial opowiadał historię nastolatki odkrywającej w sobie nadnaturalne zdolności, które ujawniały się pod wpływem silnych emocji. Retro klimat, mroczny humor i skupienie na problemach dorastania sprawiały, że produkcja naturalnie przyciągała widownię wychowaną na przygodach z Hawkins. Podobieństw było zresztą więcej, bo oba tytuły łączyło także zaplecze producenckie.

Choć pierwszy sezon liczył zaledwie siedem odcinków, Netflix szybko ogłosił jego kontynuację. Decyzja ta została jednak cofnięta w sierpniu 2020 roku i jako oficjalny powód wskazano niepewność wywołaną przez pandemię i związane z nią ryzyko finansowe. W praktyce oznaczało to, że rozwijający się dopiero serial, bez usilnej i licznej bazy fanów stał się łatwą ofiarą oszczędności.

GramTV przedstawia:

Z perspektywy czasu taka decyzja wydaje się problematyczna dla Netflixa. Platforma od lat próbuje stworzyć nowy hit dla tej samej grupy odbiorców, którzy pokochali Stranger Things, ale żaden z kolejnych projektów nie zbliżył się do podobnego poziomu popularności. Tymczasem To nie jest OK, zyskuje na wartości jako świeże i pomysłowe spojrzenie na emocjonalny chaos dojrzewania, podlane nutą grozy i nostalgii.

Dla widzów, którzy po finałowych sezonach Stranger Things czują niedosyt, powrót do tej niedokończonej historii może być zaskakująco satysfakcjonujący. Serial nie osiąga tej samej skali popularności, ale przypomina, że Netflix miał w rękach projekt zdolny stać się naturalnym następcą swojej największej marki.

Źródło:https://screenrant.com/netflix-i-am-not-okay-with-this-stranger-things-replacement-cancellation/

Tagi:

Popkultura
serial
Netflix
science fiction
Stranger Things
To nie jest OK
sci-fi
skasowany serial
I Am Not Okay With This
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112