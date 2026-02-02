6 lat temu zadebiutował na Netflixie serial science fiction lepszy od Stranger Things. Produkcja została skasowana po pierwszym sezonie

Netflix wciąż szuka serialu, który wypełni lukę po zakończonym niedawno Stranger Things. Paradoks polega na tym, że idealny kandydat pojawił się w ofercie platformy już kilka lat temu. Serial został zakończony po pierwszym sezonie, pomimo dobrych opinii widzów i wysokiej oglądalności. Mowa o To nie jest OK, serialu, który rozpoczął się niczym dramat młodzieżowy, żeby zakończyć się jak science fiction.

To nie jest OK – serial został zakończony przez Netflixa już po pierwszym sezonie

Serial opowiadał historię nastolatki odkrywającej w sobie nadnaturalne zdolności, które ujawniały się pod wpływem silnych emocji. Retro klimat, mroczny humor i skupienie na problemach dorastania sprawiały, że produkcja naturalnie przyciągała widownię wychowaną na przygodach z Hawkins. Podobieństw było zresztą więcej, bo oba tytuły łączyło także zaplecze producenckie.