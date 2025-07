Przynajmniej pod tym względem reboot Nagiej broni będzie dokładnie taki sam, jak oryginalne filmy

Podczas gdy letni sezon filmowy zdominowany jest przez wielkie widowiska na ponad dwie godziny (patrz Jurassic World: Odrodzenie), w tym roku do gry wkracza nieco zapomniany gatunek – pełna gagów komedia slapstickowa. I to z przytupem. Już 1 sierpnia na ekrany wejdzie Naga broń, reboot kultowej serii z Leslie Nielsenem, tym razem z Liamem Neesonem w roli porucznika Franka Drebina Jr.

Naga broń – film trwa 84 minuty

Choć nazwisko aktora przypomina nieco nazwisko jego poprzednika, to nie jedna cecha, która połączy Nielsena z Nessonem – teraz to ten drugi ma okazję stać się królem absurdu. Obok niego zobaczymy Pamelę Anderson (co ciekawe, była już kandydatką do roli w trzeciej części oryginalnej trylogii) oraz Paula Waltera Hausera.