Przygotuj się na dodatek do Wiedźmina 3 z nową fanowską przygodą. Rozszerzenie otrzymało sporo nowości i roadmapę

Twórcy ambitnie podchodzą do rozwoju swojej modyfikacji do gry CD Projekt Red.

Od momentu oficjalnej zapowiedzi Wiedźmina 4 w 2024 roku regularnie pojawiają się plotki o potencjalnym trzecim dodatku do Wiedźmina 3. Według nieoficjalnych informacji miałby on wypełnić lukę fabularną pomiędzy wydarzeniami z trzeciej części a nadchodzącym Wiedźminem 4, szczególnie w kontekście przejęcia roli Geralta przez Ciri. Niedawno do sieci trafiły nowe poszlaki, mogące potwierdzić produkcję dodatku, ale grupa fanów postanowiła nie czekać na oficjalną przygodę i stworzyli swój własny projekt, będący wprowadzeniem do przyszłych przygód Ciri. Wiedźmin 3 – Dawn over Kovir to nowa fanowska przygoda dla osób, które czekają na kolejne oficjalne rozszerzenie do gry Na ten moment CD Projekt Red nie potwierdziło prac nad nowym oficjalnym DLC. Produkcja Wiedźmina 4 przebiega jednak zgodnie z planem, a fani postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Efektem jest ambitny projekt o nazwie The Witcher 3: Dawn Over Kovir.

Modyfikacja do Wiedźmina 3 została opublikowana w serwisie Nexus Mods jeszcze w lutym i można ją pobrać całkowicie za darmo. Projekt dodaje nową linię fabularną skupioną na Ciri, a także zupełnie nowy region do eksploracji, czyli królestwa Kovir i Poviss. Inspiracją dla twórców był kinowy zwiastun zapowiadający Wiedźmina 4. Niedawno fanowski projekt doczekał się sporej aktualizacji, a twórcy przedstawili swoje ambitne plany na rozwój nieoficjalnego dodatku. Walcz. Podejmuj moralne decyzje. Ponieś ich konsekwencje. Dawn Over Kovir to stworzone przez fanów rozszerzenie fabularne do Wiedźmina 3, skupiające się na losach Ciri po wydarzeniach z głównej gry. Podczas polowania na potwory wiedźminka coraz częściej odkrywa, że prawdziwe potwory nie kryją się w lasach, lecz wśród ludzi. Rozczarowana ludzkością balansuje pomiędzy współczuciem a gniewem. Czy Ciri zdoła zapanować nad swoją złością, czy sama stanie się potworem? – czytamy w opisie projektu.

Za projektem stoi twórca znany jako Fandera i wygląda na to, że mod jest dopiero początkiem znacznie większych planów. Obecnie Dawn Over Kovir dostępne jest w wersji 0.9.1, ale autor zamierza całkowicie pominąć wydanie 1.0 i przejść bezpośrednio do aktualizacji 2.0. Udostępniona mapa rozwoju projektu obejmuje okres od maja 2026 roku do marca 2027 roku. W planach znalazło się między innymi dopracowanie i stabilizacja obecnej zawartości, rozbudowa nowego regionu, implementacja kolejnej fabuły, nowe mechaniki walki, dodatkowe potwory, lokalizacje językowe, pełny dubbing, a także projektowanie questów, scen oraz dialogów. Sam twórca zaznacza jednak, że część elementów trafi do gry wyłącznie wtedy, gdy okażą się możliwe do wykonania od strony technicznej. Mimo to skala projektu robi ogromne wrażenie i jeśli wszystkie założenia zostaną zrealizowane, Dawn Over Kovir może zmienić się z prostego moda w pełnoprawne rozszerzenie do Wiedźmina 3.

