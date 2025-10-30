Zaloguj się lub Zarejestruj

Przychody Xboxa spadły o 113 mln dolarów rok do roku

Mikołaj Berlik
2025/10/30 16:30
0
0

Poznaliśmy szokujące statystyki.

Choć ostatnio platforma Xbox mogła pochwalić się kilkoma pozytywnie przyjętymi tytułami, jak Ninja Gaiden 4 czy The Outer Worlds 2, Microsoft odnotował gorszy wynik finansowy. W raporcie za Q1 FY26 przychody z segmentu gier spadły z 5,621 mld USD do 5,508 mld USD, co oznacza 2% stratę rok do roku.

Xbox
Xbox

Xbox – spadek sprzedaży mimo nowych gier

Według Microsoftu, kluczowym powodem spadku była niższa sprzedaż konsol, co doprowadziło do 29-procentowego spadku przychodów z hardware’u. Z drugiej strony, firma odnotowała 1-procentowy wzrost przychodów z usług i treści Xbox, napędzany przez rozwój Game Passa oraz sprzedaż gier od firm trzecich. Spadły natomiast wpływy z tytułów first-party.

Dla Microsoftu to kolejne wyzwanie po niedawnych kontrowersjach wokół podwyżek cen Xbox Game Pass i masowych rezygnacjach z subskrypcji. W dodatku usługa została niedawno wycofana ze sprzedaży w sieci Costco, co nie poprawiło wizerunku marki.

GramTV przedstawia:

Mimo słabszego okresu, firma planuje odbudować pozycję w 2026 roku. W przyszłym roku zadebiutują takie gry jak Forza Horizon 6, Clockwork Revolution i Fable. Xbox kontynuuje też strategię otwarcia na inne platformy — niedawno ogłoszono, że Halo: Campaign Evolved trafi na PlayStation.

W szerszym ujęciu finansowym sytuacja Microsoftu pozostaje stabilna. Firma ogłosiła 24-procentowy wzrost dochodu operacyjnego, który wyniósł 38 mld USD, oraz 12-procentowy wzrost zysku netto, osiągając 27,7 mld USD. Dla działu Xbox oznacza to jednak potrzebę wzmocnienia pozycji i odbudowy zaufania graczy przed kolejnym rokiem pełnym premier.

Źródło:https://insider-gaming.com/xbox-revenue-q1-2026-drop-113m-year-over-year/

Tagi:

News
Microsoft
wyniki sprzedaży
wyniki finansowe
wyniki
Xbox
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112