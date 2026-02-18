EA Sports FC: Komentatorzy użyczają głosów sztucznej inteligencji

W najnowszym wywiadzie dla BBC, Guy Mowbray – jeden z czołowych głosów serii EA Sports FC (od czasu edycji 24) – ujawnił, że wyraził zgodę na stworzenie cyfrowej kopii swojego głosu. Technologia AI pomaga deweloperom w nagrywaniu tysięcy powtarzalnych kwestii, co pozwala odciążyć aktorów i przyspieszyć proces aktualizacji gry.

EA Sports FC – 20 tysięcy nazwisk w 10 intonacjach

Praca komentatora sportowego w grze wideo to syzyfowe zadanie. Mowbray wyjaśnił, że sesje nagraniowe odbywają się niemal co tydzień od listopada aż do lipca. Najbardziej żmudnym elementem jest odczytywanie nazwisk ponad 20 000 piłkarzy. Każde nazwisko musi zostać nagrane w różnych wersjach – inaczej brzmi, gdy zawodnik po prostu otrzymuje podanie, inaczej przy groźnym strzale, a jeszcze inaczej po zdobyciu gola. To właśnie tutaj wkracza sztuczna inteligencja. Systemy EA, za zgodą Mowbraya, generują te krótkie, techniczne kwestie, naśladując jego barwę głosu i energię.