EA Sports FC: Komentatorzy użyczają głosów sztucznej inteligencji

Mikołaj Berlik
2026/02/18 21:00
0
0

AI ma pomagać w pracy, a nie zastąpić prawdziwe osoby.

W najnowszym wywiadzie dla BBC, Guy Mowbray – jeden z czołowych głosów serii EA Sports FC (od czasu edycji 24) – ujawnił, że wyraził zgodę na stworzenie cyfrowej kopii swojego głosu. Technologia AI pomaga deweloperom w nagrywaniu tysięcy powtarzalnych kwestii, co pozwala odciążyć aktorów i przyspieszyć proces aktualizacji gry.

EA Sports FC
EA Sports FC

EA Sports FC – 20 tysięcy nazwisk w 10 intonacjach

Praca komentatora sportowego w grze wideo to syzyfowe zadanie. Mowbray wyjaśnił, że sesje nagraniowe odbywają się niemal co tydzień od listopada aż do lipca. Najbardziej żmudnym elementem jest odczytywanie nazwisk ponad 20 000 piłkarzy. Każde nazwisko musi zostać nagrane w różnych wersjach – inaczej brzmi, gdy zawodnik po prostu otrzymuje podanie, inaczej przy groźnym strzale, a jeszcze inaczej po zdobyciu gola. To właśnie tutaj wkracza sztuczna inteligencja. Systemy EA, za zgodą Mowbraya, generują te krótkie, techniczne kwestie, naśladując jego barwę głosu i energię.

GramTV przedstawia:

EA Sports podkreśla, że AI jest „współpracownikiem, a nie następcą”. Istnieją elementy, których algorytmy wciąż nie potrafią oddać. Dłuższe opisy sytuacji boiskowych, anegdoty i emocjonalne reakcje wciąż nagrywane są tradycyjnie. Mowbray sam wymyśla po 10 różnych sposobów na opisanie np. wejścia drużyny na połowę przeciwnika, by komentarz brzmiał naturalnie, a nie jak odczytany ze skryptu. Współkomentatorka, Sue Smith, zwróciła uwagę na trudność w zachowaniu identycznego brzmienia głosu przez wiele miesięcy. „Czasem po wejściu do studia dowiadujemy się, że nasz głos brzmi dziś inaczej niż ostatnio i nie pasuje do reszty nagrań” – przyznała, dodając, że dbanie o struny głosowe stało się jej priorytetem.

Wykorzystanie AI w EA Sports FC to kolejny krok po wprowadzeniu systemów animacji opartych na uczeniu maszynowym (HyperMotion).

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/ea-sports-fc-commentator-lets-ea-use-an-ai-version-of-his-voice-to-record-some-lines-its-revealed/

Mikołaj Berlik
