Czy to będzie najciekawszy film science fiction o kosmitach? Nowa gwiazda dołączyła do obsady

Twórcy liczą, że uda się znaleźć finansowanie i dystrybutora dla filmu podczas tegorocznego Cannes.

Dave Franco dołączył do Sophie Wilde w nowym thrillerze science fiction o inwazji obcych zatytułowanym Soon You Will Be Gone And Possibly Eaten. Projekt zostanie przedstawiony na rynku festiwalu w Cannes i już teraz budzi spore zainteresowanie branży. Soon You Will Be Gone And Possibly Eaten – Dave Franco i Sophie Wilde zagrają w nowym science fiction o inwazji obcych Aktor, znany między innymi z serii Iluzja oraz ubiegłorocznego horroru Together, wystąpi u boku Sophie Wilde, którą widzowie mogą kojarzyć z Mów do mnie czy Babygirl. Za kamerą stanie Egor Abramenko, reżyser pracujący obecnie nad horrorem Altar dla A24, a wcześniej odpowiedzialny za science fiction Sputnik.

Scenariusz przygotowali Luke Piotrowski i Ben Collins, duet stojący za produkcjami Hellraiser dla Hulu oraz Dom nocny. Historia opiera się na opowiadaniu Nicka Antoski, twórcy i showrunnera nadchodzącego serialu Cape Fear dla Apple TV, w którym występują Javier Bardem i Amy Adams.

Film opowie o Robie i Sabile, młodej parze narzeczonych, która udaje się do odosobnionego górskiego kurortu, aby wziąć ślub i rozpocząć nowy etap wspólnego życia. Uroczystość, która miała być radosnym wydarzeniem w gronie najbliższych, przybiera jednak nieoczekiwany obrót, gdy na miejscu pojawiają się nieproszeni goście. Za rozwój projektu odpowiadają studia Anonymous Content, Eat the Cat oraz Divide Conquer. Produkcją zajmują się między innymi Sébastien Raybaud dla Anton, Nick Antosca i Alex Hedlund dla Eat the Cat, Greg Gilreath i Adam Hendricks dla Divide Conquer, a także Nick Shumaker dla Anonymous Content i Dawn Olmstead. Funkcje producentów wykonawczych pełnią David Levine oraz Garrett Kemble z Anonymous Content, a także Kathy Stocker z Anton.

