Diablo 4 prezentuje nową klasę. Czarnoksiężnik na długim gameplayu

Czarnoksiężnik korzysta z demonicznych mocy, wykorzystując piekło przeciwko jego własnym siłom. Motyw przewodni klasy opiera się na idei bohatera, który został doprowadzony do granic możliwości i decyduje się użyć nawet najbardziej niebezpiecznych metod, aby powstrzymać demoniczną inwazję.

Rozszerzenie Diablo 4: Lord of Hatred zapowiada się na jedno z największych dodatków w historii serii. Nadchodzące DLC nie tylko rozwinie fabułę związaną z Mephisto, lecz także wprowadzi nową klasę postaci. Będzie to ogłoszony już wcześniej Warlock, czyli Czarnoksiężnik, który właśnie doczekał się długiej prezentacji.

Inspiracje widoczne są również w umiejętnościach oraz animacji nowej klasy. Przywoływanie demonów i korzystanie z mocy piekła zostało przedstawione w niezwykle sugestywny sposób, co podkreśla niepokojący charakter tej klasy. W zestawieniu z bardziej klasycznymi bohaterami, takimi jak Paladyn, Warlock jawi się jako antybohater.

Pod względem mechaniki jest to klasa oparta na sile woli, która korzysta z systemu czterech fragmentów duszy. Każdy z nich definiuje odmienny styl gry:

Legion pozwala przywoływać fizyczne demoniczne istoty, które można kontrolować, przemieszczać i łączyć w bardziej złożone formacje.

Vanguard koncentruje się na mobilności i walce w pierwszej linii. Demoniczny wierzchowiec umożliwia szybkie przemieszczanie się po polu walki oraz wywieranie presji na przeciwnikach.

Mastermind opiera się na manipulowaniu polem walki. Cienisty demon pozwala zaskakiwać wrogów, kontrolować ich pozycję oraz wprowadzać element psychologicznej presji.

Ritualist stawia na poświęcanie demonów w rytuałach, które generują krótkotrwałe, ale bardzo potężne wzmocnienia i zwiększają zadawane obrażenia.

Czarnoksiężnik czerpie również z dziedzictwa Vizjerei, jednego z najstarszych klanów magów w uniwersum Diablo. To właśnie ta spuścizna tłumaczy jego gotowość do korzystania z mocy piekła, nawet jeśli oznacza to przekroczenie moralnych granic.

O filozofii stojącej za tą klasą opowiedział Stephen Trinh, główny projektant klas w Diablo 4:

Cała fantazja stojąca za Czarnoksiężnikiem polega na wykorzystywaniu demonów i piekła do walki z piekłem. Nie ma granicy, której ta postać nie byłaby gotowa przekroczyć. Nawet jeśli oznacza to przyjmowanie formy demona i w pewnym sensie profanowanie własnego ciała. Dla Warlocka liczy się tylko to, aby zrobić wszystko, co konieczne.

Projektant podkreślił również, że taka potęga wiąże się z pewnymi konsekwencjami: