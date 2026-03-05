Zaloguj się lub Zarejestruj

Diablo 4 prezentuje nową klasę. Czarnoksiężnik na długim gameplayu

Radosław Krajewski
2026/03/05 21:45
Blizzard ujawnił szczegóły nowej klasy postaci, która zadebiutuje w dodatku Lord of Hatred.

Rozszerzenie Diablo 4: Lord of Hatred zapowiada się na jedno z największych dodatków w historii serii. Nadchodzące DLC nie tylko rozwinie fabułę związaną z Mephisto, lecz także wprowadzi nową klasę postaci. Będzie to ogłoszony już wcześniej Warlock, czyli Czarnoksiężnik, który właśnie doczekał się długiej prezentacji.

Diablo 4: Lord of Hatred

Diablo 4: Lord of Hatred – Blizzard zaprezentował klasę Czarnoksiężnika

Czarnoksiężnik korzysta z demonicznych mocy, wykorzystując piekło przeciwko jego własnym siłom. Motyw przewodni klasy opiera się na idei bohatera, który został doprowadzony do granic możliwości i decyduje się użyć nawet najbardziej niebezpiecznych metod, aby powstrzymać demoniczną inwazję.

Inspiracje widoczne są również w umiejętnościach oraz animacji nowej klasy. Przywoływanie demonów i korzystanie z mocy piekła zostało przedstawione w niezwykle sugestywny sposób, co podkreśla niepokojący charakter tej klasy. W zestawieniu z bardziej klasycznymi bohaterami, takimi jak Paladyn, Warlock jawi się jako antybohater.

Pod względem mechaniki jest to klasa oparta na sile woli, która korzysta z systemu czterech fragmentów duszy. Każdy z nich definiuje odmienny styl gry:

  • Legion pozwala przywoływać fizyczne demoniczne istoty, które można kontrolować, przemieszczać i łączyć w bardziej złożone formacje.
  • Vanguard koncentruje się na mobilności i walce w pierwszej linii. Demoniczny wierzchowiec umożliwia szybkie przemieszczanie się po polu walki oraz wywieranie presji na przeciwnikach.
  • Mastermind opiera się na manipulowaniu polem walki. Cienisty demon pozwala zaskakiwać wrogów, kontrolować ich pozycję oraz wprowadzać element psychologicznej presji.
  • Ritualist stawia na poświęcanie demonów w rytuałach, które generują krótkotrwałe, ale bardzo potężne wzmocnienia i zwiększają zadawane obrażenia.

Czarnoksiężnik czerpie również z dziedzictwa Vizjerei, jednego z najstarszych klanów magów w uniwersum Diablo. To właśnie ta spuścizna tłumaczy jego gotowość do korzystania z mocy piekła, nawet jeśli oznacza to przekroczenie moralnych granic.

O filozofii stojącej za tą klasą opowiedział Stephen Trinh, główny projektant klas w Diablo 4:

Cała fantazja stojąca za Czarnoksiężnikiem polega na wykorzystywaniu demonów i piekła do walki z piekłem. Nie ma granicy, której ta postać nie byłaby gotowa przekroczyć. Nawet jeśli oznacza to przyjmowanie formy demona i w pewnym sensie profanowanie własnego ciała. Dla Warlocka liczy się tylko to, aby zrobić wszystko, co konieczne.

Projektant podkreślił również, że taka potęga wiąże się z pewnymi konsekwencjami:

Czarnoksiężnik może powiedzieć sobie, że skoro potrafi oddychać ogniem, to po prostu zacznie to robić. Oczywiście wiąże się to z pewnymi kosztami i kompromisami, które gracze odkryją w trakcie rozgrywki. W dużej mierze jest to filozofia zwalczania ognia ogniem.

GramTV przedstawia:

Trinh przyznał też, że jego ulubioną konfiguracją tej klasy jest styl Mastermind:

To bardzo dziki i nieprzewidywalny styl gry. Podoba mi się uczucie kontrolowania pola walki z ukrycia, manipulowania demonami i wywoływania poczucia zagrożenia. To doświadczenie, które w przypadku Czarnoksiężnika udało nam się w pełni zrealizować.

Blizzard przygotował również specjalne wydarzenie poprzedzające premierę dodatku. Od 11 do 18 marca gracze będą mogli bezpłatnie wypróbować podstawową wersję Diablo 4 oraz klasę Paladyna do 25. poziomu doświadczenia.

W tym samym czasie wystartuje wydarzenie związane z Butcherem oraz sezonowa współpraca z Doom: The Dark Ages, która przyniesie kosmetyczne przedmioty inspirowane nadchodzącą grą. Twórcy zapowiedzieli również znacznie większą skalę starć, ponieważ w dodatku pojawi się nawet dwukrotnie więcej potworów niż w rozszerzeniu Vessel of Hatred.

Diablo 4: Lord of Hatred
Diablo 4: Lord of Hatred

Czarnoksiężnik zadebiutuje w grze w dodatku Diablo 4: Lord of Hatred, którego premiera zaplanowana jest na 28 kwietnia.

Źródło:https://www.eurogamer.net/unpacking-the-diablo-4-warlock-and-skill-tree-changes

News
gameplay
Blizzard
Blizzard Entertainment
rozgrywka
hack'n'slash
Diablo
hack and slash
Diablo IV
Diablo 4
Diablo 4: Lord of Hatred
czarnoksiężnik
Stephen Trinh
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

