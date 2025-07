Przerażająca teoria z Gwiezdnych wojen. Potężny Sith doprowadził do zniszczenia części galaktyki?

Największą uwagę fanów przykuwają Nieznane Regiony, które zajmują duży obszar mapy. Znane są zaledwie pojedyncze planety, jak Ahch-To czy Exegol, a reszta pozostaje tajemnicą.

Ten obszar galaktyki pełen jest anomalii hiperprzestrzennych, jak chociażby Red Honeycomb Zone, znana też jako Krwawa Sieć, zamieszkiwana przez niebezpieczne istoty zdolne do ataków psychicznych. Czy naprawdę zawsze był tak trudny do eksploracji? A może coś lub ktoś sprawił, że galaktyka została dosłownie podzielona? – zastanawiają się autorzy teorii.

Wskazówką mogą być starożytne superbronie Sithów, znane już z kanonicznych źródeł. W Star Wars Rebelianci ukazano ogromną piramidalną broń na planecie Malachor. W drugim sezonie Andora pojawiły się sugestie, że Star Forge, legendarna konstrukcja Dartha Revana zdolna do pozyskiwania energii z gwiazd, również istnieje w obecnym kanonie. A flota Chissów Thrawna w Expanded Universe korzystała z broni nazwanych Star Flashes, które mogły niszczyć całe systemy słoneczne.

Yoda, w trakcie Wojen Klonów, wspominał czasy, kiedy Jedi i Sithowie walczyli o panowanie nad galaktyką, wykorzystując broń o potędze trudnej do wyobrażenia. Możliwe, że to właśnie taka broń, użyta przez samego Bane’a, przekształciła ogromny obszar mapy w to, co dziś nazywamy Nieznanymi Regionami – czytamy w artykule.