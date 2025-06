Ogromny świat Gwiezdnych wojen. Udostępniono oficjalną mapę galaktyki, która zachwyciła fanów

W osobnym wpisie na Substacku współautor mapy Jason Fry, który pracował nad jej najnowszą wersją razem z projektantem Christopherem Ibbittem i innymi twórcami, zapowiedział, że strona będzie regularnie aktualizowana o nowe lokacje. Planowane są również wersje map podzielone na sektory i regiony, co ma ułatwić orientację osobom przytłoczonym ogromem pełnej wersji.

Można ją w pełni przybliżyć, by lepiej przyjrzeć się szczegółom, ale jest coś imponującego w patrzeniu na całość. W momencie, gdy nazwy i trasy nadświetlne zaczynają się zlewać, naprawdę czujesz, że ta galaktyka to nie tylko tło fabularne - to cały, skomplikowany świat - przyznał Fry.