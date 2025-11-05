Przepustka Year 3 wprowadzi ponad 20 nowych samochodów do The Crew Motorfest. Zawartość jest już dostępna

Ubisoft przedstawił szczegóły Year 3 Pass do The Crew Motorfest, które będzie dostępne od 5 listopada 2025 roku (czyli od dzisiaj), równocześnie z rozpoczęciem 8. sezonu. Przepustka zapewni wczesny dostęp do ponad 20 nowych samochodów, które będą trafiać do gry sukcesywnie od listopada 2025 do października 2026. W ramach przepustki pojawi się także ekskluzywna playlista z motywem samochodów RC.

Nowa przepustka sezonowa do The Crew Motorfest jest już dostępna

Jak działa Year 3 Pass? Podobnie jak w poprzednich latach. Posiadacze przepustki otrzymują nowe auta tydzień wcześniej, a pozostali gracze mogą odblokować te same samochody później, płacąc walutą w grze. Na start pojawią się cztery pojazdy, a kolejne będą udostępniane co miesiąc. Dodatkowo posiadacze Year 3 Pass otrzymają bonusowy samochód. Gracze, którzy posiadają Year 1 Pass lub Year 2 Pass, po zakupie przepustki Year 3 dostaną dodatkowo 2011 Cadillac Ciel Concept.