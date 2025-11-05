Przepustka Year 3 wprowadzi ponad 20 nowych samochodów do The Crew Motorfest. Zawartość jest już dostępna

Znamy coraz więcej szczegółów na temat nadchodzącej przepustki sezonowej do The Crew Motorfest.
Ubisoft przedstawił szczegóły Year 3 Pass do The Crew Motorfest, które będzie dostępne od 5 listopada 2025 roku (czyli od dzisiaj), równocześnie z rozpoczęciem 8. sezonu. Przepustka zapewni wczesny dostęp do ponad 20 nowych samochodów, które będą trafiać do gry sukcesywnie od listopada 2025 do października 2026. W ramach przepustki pojawi się także ekskluzywna playlista z motywem samochodów RC.
Nowa przepustka sezonowa do The Crew Motorfest jest już dostępna
Jak działa Year 3 Pass? Podobnie jak w poprzednich latach. Posiadacze przepustki otrzymują nowe auta tydzień wcześniej, a pozostali gracze mogą odblokować te same samochody później, płacąc walutą w grze. Na start pojawią się cztery pojazdy, a kolejne będą udostępniane co miesiąc. Dodatkowo posiadacze Year 3 Pass otrzymają bonusowy samochód. Gracze, którzy posiadają Year 1 Pass lub Year 2 Pass, po zakupie przepustki Year 3 dostaną dodatkowo 2011 Cadillac Ciel Concept.
Samochody dostępne od 5 listopada 2025:
2025 Ferrari 12Cilindri (ekskluzywne dla Year 3 Pass)
2026 Zenvo Aurora Agil (ekskluzywne dla Year 3 Pass)
2000 BMW M3
2023 Mercedes-AMG GT
Ferrari 12Cilindri oraz Zenvo Aurora Agil po raz pierwszy pojawią się w grze na PC i konsolach właśnie w The Crew Motorfest. Kolejne potwierdzone samochody to:
2021 Pagani Imola – grudzień 2025
2021 BMW M Hybrid V8 #15 – styczeń 2026
1982 Volkswagen Golf GTI 1800 – styczeń 2026
2004 Ford Shelby GR-1 Concept – luty 2026
GramTV przedstawia:
Pełna lista aut zostanie ujawniona do października 2026. Przepustka obejmie łącznie ponad 20 pojazdów.
Year 3 Pass zaoferuje również specjalną playlistę inspirowaną modelami RC, wyzwania czasowe oparte na skokach, trikach i rotacjach. Większość samochodów RC i sama playlista będą wyłącznie dla posiadaczy przepustki, jednak jedno RC auto trafi czasowo do nagród Live Summit dla wszystkich graczy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!