The Lord of the Rings: Gollum – przeprosiny twórców zostały napisane przez AI

The Lord of the Rings: Gollum zebrało słabe recenzje m.in. ze względu na różnego rodzaju problemy techniczne. Kilka miesięcy po ukazaniu się produkcji na rynku Daedalic Entertainment postanowiło zrezygnować z dalszego tworzenia gier wideo. Tymczasem w sieci ukazał się interesujący materiał na temat wspomnianego tytułu. Dowiadujemy się z niego, że komunikat, w którym twórcy The Lord of the Rings: Gollum przepraszali za stan gry, został napisany przez… ChatGPT.

Przeprosiny twórców The Lord of the Rings: Gollum zostały napisane przez ChatGPT

Wspomniany materiał został opublikowany na niemieckojęzycznym kanale Game Two na YouTube (dzięki VGC). Prowadzący mieli okazję porozmawiać z kilkoma byłymi pracownikami Daedalic Entertainment, którzy podzielili się kilkoma zakulisowymi informacjami na temat The Lord of the Rings: Gollum. W trakcie wywiadu poruszono również kwestię przeprosin, które pojawiły się tuż po nieudanej premierze.