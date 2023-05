Dziś premiera The Lord of the Rings: Gollum. Recenzje nie zachęcają do gry

Mikołaj Ciesielski

Produkcja studia Daedelic Entertainment nie zbiera najlepszych opinii.

Premiera The Lord of the Rings: Gollum była kilkukrotnie przekładana. Na szczęście deweloperom ze studia Daedelic Entertainment udało się ostatecznie ukończyć produkcję, która debiutuje dziś na PC i konsolach. W sieci pojawiły się natomiast pierwsze recenzje nowej gry osadzonej w uniwersum Władcy Pierścieni. Opinie branżowych mediów nie są jednak zbyt przychylne The Lord of the Rings: Gollum debiutuje na PC i konsolach. Pierwsze recenzje nie są zbyt przychylne Obecnie The Lord of the Rings: Gollum może się bowiem pochwalić średnią ocen na poziomie 38% (na podstawie 21 opinii) w serwisie Metacritic. Recenzenci niemal zgodnie twierdzą, że największą zaletą produkcji studia Daedelic Entertainment jest tytułowy bohater i relacja na linii Gollum-Smeagol. Niestety to nie wystarczyło, by przyćmić liczne wady najnowszej gry osadzonej w uniwersum Władcy Pierścieni.

Recenzenci narzekają bowiem przede wszystkim na nudną i powtarzalną rozgrywkę, a także na przestarzałą oprawę wizualną. The Lord of the Rings: Gollum nie jest również wolne od problemów technicznych. Gra cierpli na liczne spadki płynności, a zabawą uprzykrzają dodatkowo liczne błędy i glicze. Wśród wad wymienia się również sterowanie i pracę kamery.

