Trwa review bombing Apex Legends na Steamie. Gracze reagują na kontrowersyjną decyzję EA

Kilka dni temu pojawiła się informacja, że od 22. sezonu Apex Legends gracze nie będą mogli kupić przepustki bojowej za walutę dostępną w grze. Do tej pory kosztowała ona 950 monet Apex, jednak wkrótce pojawią się dwie nowe wersje – premium w cenie 50 zł i premium+ za 99 zł. Miłośnikom strzelanki nie spodobały się zmiany wprowadzane przez EA, co poza komentarzami w sieci potwierdzają negatywne recenzje na platformie Steam .

Sytuacja doprowadziła do tego, że ogólny odbiór Apex Legends w ciągu ostatnich 30 dni klasyfikowany jest jako „w większości negatywny”. Zaledwie 34% z ponad 16 tysięcy opinii jest pozytywnych. W dużej mierze recenzje odnoszą się do decyzji związanej z przepustką bojową, ale także do problemów dotyczących obecności oszustów w grze.

Oczywiście ogólny odbiór gry na platformie Steam nie ucierpiał na tej sytuacji. Wszystkich ocen jest bowiem ponad 844 tysiące i nadal są „w większości pozytywne”. Review bombing pokazuje jednak, że decyzja EA spotkała się z niezadowoleniem ze strony fanów.