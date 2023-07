Twórcy The Lord of the Rings: Gollum rezygnują z dalszego tworzenia gier wideo

Fani serii Deponia mogą być natomiast spokojni o przyszłość nadchodzącej odsłony. Za produkcję Surviving Deponia odpowiada bowiem studio AtomicTorch. Wspomniany tytuł jeszcze w tym roku ma zadebiutować w programie Early Access.

Na koniec przypomnijmy, że The Lord of the Rings: Gollum dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeszcze w tym roku na rynek ma trafić również wersja na Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: The Lord of the Rings: Gollum – recenzja. Tragiczna postać w tragicznej grze.