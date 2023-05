The Lord of the Rings: Gollum – twórcy przepraszają za fatalną premierę. Będą poprawki

Wczoraj na rynku zadebiutowała gra The Lord of the Rings: Gollum . Jak zapewne co najmniej część z Was -niestety- się spodziewała, produkcja nie spełniła oczekiwań graczy. Ba, nie spełniła ona nawet oczekiwań twórców. Jak podaje serwis GameSpot , przedstawiciele studia Daedalic Entertainment opublikowali oficjalne oświadczenie, w którym przeprosili za fatalną premierę.

Twórcy przepraszają za fatalną premierę Golluma