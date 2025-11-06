Przełomowa zmiana w Pokemonach. Pierwszy raz w serii możemy przekroczyć próg 100 poziomu

W dodatku do Pokemon Legends: Z-A, czyli Mega Dimension, pojawiają się nowe Mega Ewolucje i misje, ale najważniejsza informacja jest taka, że Pokemony będą mogły przekraczać poziom 100, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. Od początku istnienia serii obowiązywał limit setnego poziomu i był to max możliwości stworka.

Po raz pierwszy w Pokemonach przekroczymy setny poziom

Choć Pokemon na setnym poziomie był już niezwykle potężny i gotowy samodzielnie zmieść Elitarną Czwórkę, poziomu 101 do tej pory zdobyć się nie dało. W materiałach z Pokemon Legends: Z-A – Mega Dimension zauważono Mega Baxcalibura na 162 poziomie. To pierwszy raz w historii serii gdy przekroczono barierę setnego poziomu.