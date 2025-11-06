Zaloguj się lub Zarejestruj

Przełomowa zmiana w Pokemonach. Pierwszy raz w serii możemy przekroczyć próg 100 poziomu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/06 22:00
Wraz z ujawnieniem pierwszego DLC do Pokemon Legends: Z-A, zatytułowanego Mega Dimension, potwierdzono przełomową zmianę w serii.

W dodatku do Pokemon Legends: Z-A, czyli Mega Dimension, pojawiają się nowe Mega Ewolucje i misje, ale najważniejsza informacja jest taka, że Pokemony będą mogły przekraczać poziom 100, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. Od początku istnienia serii obowiązywał limit setnego poziomu i był to max możliwości stworka.

Po raz pierwszy w Pokemonach przekroczymy setny poziom

Choć Pokemon na setnym poziomie był już niezwykle potężny i gotowy samodzielnie zmieść Elitarną Czwórkę, poziomu 101 do tej pory zdobyć się nie dało. W materiałach z Pokemon Legends: Z-A – Mega Dimension zauważono Mega Baxcalibura na 162 poziomie. To pierwszy raz w historii serii gdy przekroczono barierę setnego poziomu.

Na oficjalnym blogu poświęconym grze, pojawiło się oficjalne wyjaśnienie tej sytuacji:

W Pokemon Legends: Z-A – Mega Dimension Trenerzy powrócą do Lumiose, gdzie zaczynają formować się zakłócenia przestrzeni. Cukierniczka Ansha oraz jej towarzysz, mityczny Pokemon Hoopa, poprowadzą graczy przez tajemniczy wymiar znany jako Hyperspace Lumiose. To nie do końca Lumiose City jest domem nowo odkrytych Mega Pokemonów oraz gatunków zwykle tam niewystępujących. Niektóre z nich mogą przekroczyć standardowy limit poziomu 100 dzięki tak zwanym poziomom hiperspace.

Wszystko wskazuje na to, że przekraczanie poziomu 100 będzie funkcją związaną wyłącznie z tym wymiarem i DLC, a nie stałą mechaniką dostępną w całej grze. Możliwe więc, że poziomy powyżej 100 będą tymczasowe, zależne od warunków w Hyperspace Lumiose. Mimo wszystko to pierwsza tego typu zmiana w ponad 25-letniej historii Pokemonów. Być może jest to jedynie eksperymentalna mechanika na potrzeby dodatku, a może jednak nowy kierunek rozwoju całej serii, szczególnie jeśli fani dobrze go przyjmą.

Sprawdźcie naszą recenzję Pokemon Legends: Z-A, które choć ma swoje problemy, to jednak jest pewnym powiewem świeżości w serii.

Źródło:https://insider-gaming.com/pokemon-legends-z-a-dlc-will-break-level-100-cap-for-first-time-ever

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

