Przełom w sprawie Blake Lively i filmu It Ends with Us. Aktorka NIE BYŁA molestowana?

Wracamy do sprawy, którą śledziliśmy już wcześniej – konfliktu między Blake Lively a Justinem Baldonim, który urósł do rangi jednego z najgłośniejszych sporów w branży filmowej. Tym razem pojawił się wyraźny przełom, który może znacząco wpłynąć na dalszy przebieg całej batalii. Sąd zdecydował się odrzucić część najpoważniejszych zarzutów, w tym te dotyczące molestowania.

Zwrot akcji w It Ends With Us

To właśnie te oskarżenia od początku budziły największe emocje i kontrowersje. Jednocześnie w tle całej sprawy pojawiały się spekulacje, że konflikt może mieć głębsze podłoże – związane m.in. z prawami do filmu It Ends with Us oraz jego potencjalnych kontynuacji. Decyzja sądu tylko podsyciła te dyskusje.