Blake Lively vs. Justin Baldoni - jest przełm w kontrowersyjnej sprawie. Sędzia oddala 400-milionowy pozew

Blake Lively i jej prawnicy mogą świętować – federalny sąd oddalił wart 400 milionów dolarów pozew Justina Baldoniego, który oskarżał aktorkę m.in. o zniesławienie i rzekome wymuszenie. Sprawa była jednym z najgłośniejszych prawniczych sporów w Hollywood ostatnich miesięcy, a jej finał to znaczące zwycięstwo nie tylko dla Lively, ale także uwikłanego w sprawie Ryana Reynoldsa, męża aktorki. Powody do zadowolenia ma także dziennik The New York Times.

Baldoni przegrywa. Czy to już koniec?

Spór sięga końcówki 2023 roku, gdy Lively złożyła skargę do kalifornijskiego Departamentu Praw Obywatelskich, oskarżając Baldoniego (reżysera It Ends With Us), jego studio Wayfarer i kilku współpracowników o molestowanie seksualne i działania odwetowe. W odpowiedzi Baldoni złożył pozew o gigantycznej wartości, twierdząc, że oskarżenia Lively to element zorganizowanej kampanii oszczerstw i próba odebrania mu prawa do filmu.