Sequel Minecraft: Film ma już oficjalny tytuł. Jest... kwadratowo

Film Minecraft to jeden z ciekawych przykładów. Przykładów, gdy opinie krytyków nijak mają się do liczby biletów kinowych zakupionych przez widzów.

Produkcja z 2025 roku okazała się kasowym sukcesem. Nic więc dziwnego, że w drodze jest już sequel.

Minecraft: Film Do Kwadratu

Sequel, który właśnie otrzymał tytuł. Przy okazji transmisji Minecraft Live potwierdzono, iż drugi film nosić będzie tytuł A Minecraft Movie Squared. Po polsku jest to więc po prostu Minecraft: Film Do Kwadratu, ale nie wiadomo, czy tak właśnie brzmieć będzie nazwa produkcji na rodzimym rynku. Jednocześnie ponownie potwierdzono, iż udział w obrazie weźmie Kirsten Dunst, która wcieli się w Alex – drugą obok Steve’a grywalną postać z gry. Ponadto do obsady dołączył Matt Berry, a fani już teraz podejrzewają, iż może on zagrać Herobrine, czyli postać wyjętą wprost z miejskich legend, które narosły wokół Minecrafta.