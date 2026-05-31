Sequel Minecraft: Film ma już oficjalny tytuł. Jest... kwadratowo

Film Minecraft to jeden z ciekawych przykładów. Przykładów, gdy opinie krytyków nijak mają się do liczby biletów kinowych zakupionych przez widzów.
Produkcja z 2025 roku okazała się kasowym sukcesem. Nic więc dziwnego, że w drodze jest już sequel.
Minecraft: Film Do Kwadratu
Sequel, który właśnie otrzymał tytuł. Przy okazji transmisji Minecraft Live potwierdzono, iż drugi film nosić będzie tytuł A Minecraft Movie Squared. Po polsku jest to więc po prostu Minecraft: Film Do Kwadratu, ale nie wiadomo, czy tak właśnie brzmieć będzie nazwa produkcji na rodzimym rynku. Jednocześnie ponownie potwierdzono, iż udział w obrazie weźmie Kirsten Dunst, która wcieli się w Alex – drugą obok Steve’a grywalną postać z gry. Ponadto do obsady dołączył Matt Berry, a fani już teraz podejrzewają, iż może on zagrać Herobrine, czyli postać wyjętą wprost z miejskich legend, które narosły wokół Minecrafta.
Pierwszy Minecraft: Film trafił na ekrany wiosną 2025 roku. Budżet obrazu wyniósł wówczas 150 milionów dolarów, ale nie przełożyło się to na oceny. Obecnie na IMDB produkcja pochwalić się może wynikiem 5,6 na 10, podczas gdy na Metacriticu są to 45 na 100 od recenzentów oraz 5,5 na 10 od widzów. Mimo przeciętnych not produkcja okazała się kasowym sukcesem i w box office zarobiła 961,2 miliona dolarów. Ponadto nagrody Nickelodeon Kids' Choice Awards za swój występ w filmie zgarnęli Jack Black jako najlepszy aktor oraz Emma Myers jako najlepszy kopacz tyłków.
Premiera A Minecraft Movie Squared planowana jest z kolei na 23 lipca 2027 roku. Reżyserem ponownie będzie Jared Hess, który wraz z Chrisem Gallettą odpowiadać będzie za scenariusz. Do swoich ról powrócą nie tylko wspomniany Jack Black, ale również Jason Momoa, Danielle Brooks oraz Jennifer Coolidge.
