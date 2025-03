Przedwcześnie poznaliśmy datę premiery remake’u Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Trwa odliczanie.

Obecnie wszyscy czekali na konkretne informacje o premierze remake’u Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, a te wyciekły wcześniej niż powinny. Według znanego leakera billbil-kun, remake Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 zadebiutuje 11 lipca 2025 roku. To kolejny przeciek, który potwierdza premierę gry w 2025 roku. Wcześniej informacja ta pojawiła się na stronie jednej z komisji ratingowych w Singapurze. Krążą także plotki, że gra trafi do Xbox Game Pass.

Dwie najdroższe edycje mają zapewnić graczom wcześniejszy, trzydniowy dostęp do gry. Osoby, które zdecydują się na zamówienie przedpremierowe, mają otrzymać bonus w postaci Wireframe Tony Shader oraz dostęp do wersji demo Foundry.

Na oficjalnej stronie Tony Hawk’s Pro Skater trwa odliczanie, które zakończy się 4 marca 2025 roku i wszystko wskazuje na to, że to właśnie wtedy Activision oficjalnie potwierdzi wszystkie informacje.

Zainteresowanie remake’iem jest bardzo duże. Activision dodatkowo podsyca emocje, ukrywając mały easter egg w Call of Duty: Black Ops 6. W trybie Season 2 Reloaded na mapie Grind można było dostrzec datę 4 marca i malutkie logo Pro Skater.

Przypomnijmy, że remake Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 wydany w 2020 roku, cieszył się ogromnym powodzeniem wśród graczy. My także oceniliśmy pozytywnie tę produkcję, ale nic dziwnego, bowiem był to naprawdę udany powrót. W tej sytuacji świetnym pomysłem było wypuszczenie kolejnych części, odpowiadającym dzisiejszym standardom. Nie pozostaje nam nic innego jak czekać na oficjalne potwierdzenie tych wszystkich informacji.