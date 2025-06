Sony sięga po nazistów, licząc na Oscary. Czy zapowiada się wielki powrót Russella Crowe'a?

Sony Pictures Classics ogłosiło przejęcie dramatu Norymberga z Russellem Crowe'em w roli nazistowskiego zbrodniarza wojennego Hermanna Göringa. Film, napisany i wyreżyserowany przez Jamesa Vanderbilta, trafi do kin 7 listopada 2025 roku i jest już wymieniany jako potencjalny pretendent do nagród sezonu. Dla Crowe'a może to być długo wyczekiwany powrót na wielki ekran.

Norymberga – jest pierwsze zdjęcie z filmu

Akcja filmu rozgrywa się tuż po II wojnie światowej i skupia na amerykańskim psychiatrze Douglasie Kelleyu (Rami Malek), który ocenia stan psychiczny nazistowskich zbrodniarzy wojennych, w tym bezwzględnego Göringa, którego gra Crowe. Obok nich w obsadzie znaleźli się także Michael Shannon, John Slattery i Richard E. Grant.