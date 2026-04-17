People Can Fly wchodzi w układ z 2K. Giełda zareagowała od razu

Maciej Petryszyn
2026/04/17 10:50
Deweloperzy podlegli People Can Fly mają ręce pełne roboty. Różne oddziały studia od dawna pracują nad wieloma projektami, a teraz do tej listy dołącza kolejna pozycja.

Warszawskie studio nawiązało bowiem współpracę z ogromnym amerykańskim wydawcą. Cel? Stworzyć nową produkcję.

People Can Fly i 2K Games
People Can Fly i 2K Games

People Can Fly stworzy grę dla 2K Games

O wszystkim poinformował zarząd PCF Group S.A. To ten podmiot 15 kwietnia 2026 zawarł umowę z 2K Games. Tym samym 2K, które w ostatnich miesiącach wydało już m.in. Borderlands 4, Mafia: The Old Country, NBA 2K26 czy też WWE 2K26. Przedmiotem rzeczonej umowy jest gra o nazwie kodowej Project Florence. Tworzyć ją będzie właśnie People Can Fly, aczkolwiek w ramach umowy wykonawczej. To oznacza, że pełnia praw do tytułu należeć będzie do 2K.

W opublikowanym przez PCF Group S.A. raporcie bieżącym wyczytamy:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2025 z dnia 23 grudnia 2025 r., Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 15 kwietnia 2026 r. Spółka zawarła ze spółką 2K Games, Inc. z siedzibą w Novato, Kalifornia, USA jako wydawcą („Wydawca”) umowę wykonawczą wraz z ramową umową o świadczenie usług („Umowa”), której przedmiotem jest współpraca w zakresie produkcji gry wideo o nazwie kodowej Project Florence („Gra”).

Spółka będzie świadczyć usługi współtworzenia Gry produkowanej i stanowiącej własność Wydawcy, w modelu pracy na zlecenie, w zamian za co Spółka będzie otrzymywać od Wydawcy uzgodnione wynagrodzenie.

Umowa nie zawiera postanowień określających specyficzne warunki, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Zawarcie Umowy pozostaje w zgodzie z ogłoszoną przez Spółkę w dniu 31 stycznia 2023 r. aktualizacją Strategii Spółki oraz grupy kapitałowej People Can Fly, zgodnie z którą jeśli pojawią się atrakcyjne możliwości współpracy z renomowanymi partnerami w modelu pracy na zlecenie, wówczas Spółka z nich skorzysta.

Nawiązanie współpracy z tak dużą marką, jak 2K znacząco wpłynęło na sytuację PCF Group S.A. na giełdzie. Podczas czwartkowego otwarcia akcje spółki zanotowały 14-procentowy wzrost. W najlepszym momencie za jedną akcję trzeba było zapłacić 4,09 zł, co było największą wartością od 3 miesięcy. Jednocześnie w trakcie pierwszych 30 minut wczorajszej giełdowej sesji wartość obrotów wyniosła 1,1 miliona złotych.

Tak w rozmowie ze StockWatch sytuację tę ocenia Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities:

Zakończenie prowadzonych negocjacji sukcesem należy ocenić pozytywnie. Kolejny tytuł w portfolio daje w końcu szansę na odbudowę wyników i notowań, natomiast to wciąż daleka droga. Pamiętajmy, że w tej formule zyski spółki są ograniczone.

Dla People Can Fly to kolejny ważny projekt. Obecnie studio m.in. współpracuje z The Coalition nad tworzeniem Gears of War: E-Day. Ponadto tworzy ono Project Echo dla KRAFTON, Inc., Project Delta dla Sony Interactive Entertainment oraz Lost Rift i Project Bison, które miałyby być wydane przez PCF własnym sumptem.

Źródło:https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/umowa-z-2k-games-podbila-kurs-akcji-pcf-group,akcje,370267

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

