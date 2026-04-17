People Can Fly wchodzi w układ z 2K. Giełda zareagowała od razu

W opublikowanym przez PCF Group S.A. raporcie bieżącym wyczytamy:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2025 z dnia 23 grudnia 2025 r., Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 15 kwietnia 2026 r. Spółka zawarła ze spółką 2K Games, Inc. z siedzibą w Novato, Kalifornia, USA jako wydawcą („Wydawca”) umowę wykonawczą wraz z ramową umową o świadczenie usług („Umowa”), której przedmiotem jest współpraca w zakresie produkcji gry wideo o nazwie kodowej Project Florence („Gra”).

Spółka będzie świadczyć usługi współtworzenia Gry produkowanej i stanowiącej własność Wydawcy, w modelu pracy na zlecenie, w zamian za co Spółka będzie otrzymywać od Wydawcy uzgodnione wynagrodzenie.

Umowa nie zawiera postanowień określających specyficzne warunki, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Zawarcie Umowy pozostaje w zgodzie z ogłoszoną przez Spółkę w dniu 31 stycznia 2023 r. aktualizacją Strategii Spółki oraz grupy kapitałowej People Can Fly, zgodnie z którą jeśli pojawią się atrakcyjne możliwości współpracy z renomowanymi partnerami w modelu pracy na zlecenie, wówczas Spółka z nich skorzysta.