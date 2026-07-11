Project YAO wystartował z klimatycznym teledyskiem do utworu 777. One Ok Rock rozsadza scenę Nissan Stadium

Awich, One Ok Rock, Chico Carlito i Paledusk oficjalnie połączyli siły. Ruszył projekt YAO z debiutanckim utworem 777 i klimatycznym teledyskiem.
Oficjalnie wystartował nowy muzyczny projekt YAO, którego pierwszym efektem jest utwór 777. W przedsięwzięciu połączyli siły jedni z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli japońskiej sceny muzycznej, jakimi są królowa japońskiego hip-hopu Awich, rockowy zespół One Ok Rock, raper Chico Carlito oraz metalcore'owa formacja Paledusk. Ponadto One Ok Rock na którego koncercie byliśmy w ubiegłym roku, udostępnili niesamowite nagranie z koncertu na Nissan Stadium, w którym jest tyle energii co w reaktorze łukowym Tony’ego Starka.
777 łączy charakterystyczne style wszystkich uczestników projektu. Awich wnosi do utworu mocne, wyraziste teksty, One Ok Rock odpowiada za stadionowe rockowe brzmienie, Chico Carlito prezentuje swoje dynamiczne i pełne gry słów zwrotki, natomiast Paledusk wzbogaca kompozycję o ciężkie, eksperymentalne elementy metalcore'u. Równie efektownie prezentuje się teledysk. Klip ukazuje pełną energii i chaosu wizję, przeplatając sceny szkolnych buntów z obrazami protestów społecznych. Jednocześnie całość niesie wyraźne przesłanie sprzeciwiające się wojnie oraz promujące miłość i pokój.
Mniej więcej w tym samym czasie zespół One Ok Rock udostępnił nagranie z koncertu na Nissan Stadium, gdzie wraz ze wspomnianymi muzykami Paledusk i Chico Carlito, roznieśli scenę utworem C.U.R.I.O.S.I.T.Y. Nagranie jest przepełnione szaloną energią, mocnymi gitarami, płomiennymi efektami i niezwykle dobrze bawiącą się publicznością. Z resztą, zobaczcie sami:
GramTV przedstawia:
YAO – 777:
One Ok Rock - C.U.R.I.O.S.I.T.Y. (Detox Japan Tour 2025 at Nissan Stadium):
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