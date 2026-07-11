Project YAO wystartował z klimatycznym teledyskiem do utworu 777. One Ok Rock rozsadza scenę Nissan Stadium

Oficjalnie wystartował nowy muzyczny projekt YAO, którego pierwszym efektem jest utwór 777. W przedsięwzięciu połączyli siły jedni z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli japońskiej sceny muzycznej, jakimi są królowa japońskiego hip-hopu Awich, rockowy zespół One Ok Rock, raper Chico Carlito oraz metalcore'owa formacja Paledusk. Ponadto One Ok Rock na którego koncercie byliśmy w ubiegłym roku, udostępnili niesamowite nagranie z koncertu na Nissan Stadium, w którym jest tyle energii co w reaktorze łukowym Tony’ego Starka.

Oficjalnie wystartował projekt YAO

Zarówno sam projekt YAO, jak i utwór po raz pierwszy zostały zaprezentowane podczas wydarzenia Red Bull IN-YO!, jeszcze przed jego oficjalną premierą. Kilka dni po tym wydarzeniu muzycy ogłosili oficjalne nawiązanie współpracy pod postacią projektu YAO. Debiutancki singiel 777 jest już dostępny w serwisach streamingowych wraz z oficjalnym teledyskiem (ten możecie zobaczyć na dole newsa).