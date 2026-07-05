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Taylor Swift powiedziała „tak”. Ślub gwiazdy zamienił się w hollywoodzkie widowisko

Jakub Piwoński
2026/07/05 15:30
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Jeśli ktoś zastanawiał się, jak wygląda ślub największej gwiazdy pop i jednego z najpopularniejszych sportowców w USA, odpowiedź brzmi: z rozmachem godnym filmowej premiery.

Taylor Swift i Travis Kelce, jedna z najgorętszych par showbiznesu, oficjalnie są już małżeństwem. Para pobrała się 3 lipca podczas uroczystości zorganizowanej w nowojorskim Madison Square Garden. Jak można się było spodziewać, wydarzenie błyskawicznie stało się jednym z najgłośniejszych tematów w amerykańskich mediach.

Taylor Swift i Travis Kelce
Taylor Swift i Travis Kelce

Taylor Swift i Travis Kelce są małżeństwem. Adam Sandler udzielił ślubu

Największym zaskoczeniem okazało się to, kto poprowadził ceremonię. Ślubu parze udzielił Adam Sandler, wieloletni przyjaciel Taylor Swift. Trudno o bardziej niecodzienny zwrot akcji – aktor znany przede wszystkim z komedii na chwilę zamienił plan filmowy na rolę prowadzącego jedną z najgłośniejszych ceremonii roku.

Na liście gości znalazły się nazwiska, które spokojnie mogłyby stworzyć obsadę wysokobudżetowej hollywoodzkiej produkcji. Wśród zaproszonych pojawili się między innymi Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Dakota Johnson, Ethan Hawke, Hugh Grant, Jason Sudeikis, Gigi Hadid, Camila Cabello oraz Ed Sheeran. Według doniesień w uroczystości uczestniczyło blisko tysiąc osób.

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Nie zabrakło również muzycznych atrakcji. Podczas wesela dla gości wystąpili Stevie Nicks i Tim McGraw, dodając wydarzeniu jeszcze bardziej widowiskowego charakteru. Przypomnijmy, że Taylor Swift i Travis Kelce zaręczyli się w sierpniu ubiegłego roku. Informację przekazali w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie z oświadczyn i podpisując je z typowym dla siebie dystansem: „Wasza nauczycielka angielskiego i wuefista biorą ślub.

Patrząc na skalę całego wydarzenia, trudno oprzeć się wrażeniu, że był to nie tylko ślub, ale także jedno z największych popkulturowych wydarzeń tego roku. Wydarzenie nie schodziło z nagłówków amerykańskich mediów.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/lifestyle/lifestyle-news/taylor-swift-travis-kelce-married-1236615469/

Tagi:

Muzyka
Hollywood
muzyka
Adam Sandler
ślub
Taylor Swift
gwiazda pop
piosenkarka
małżeństwo
Travis Kelce
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112