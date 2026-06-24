Royal Blood zapowiadają cięższe brzmienie. Zobaczcie fragment nowej muzyki

Po dłuższej ciszy wokół Royal Blood wygląda na to, że brytyjski duet szykuje wielki powrót. Wszystko wskazuje na to, że nowa muzyka zespołu jest już bardzo blisko, a fani mogą spodziewać się wyraźnie cięższego brzmienia.
Royal Blood szykują coś mocnego
Muzycy opublikowali w swoich mediach społecznościowych krótki fragment utworu, który najprawdopodobniej zapowiada nowy materiał. Na nagraniu kamera skupia się na gryfie gitary wokalisty i basisty Mike'a Kerra, który gra nowy riff. Chwilę później dołącza perkusista Ben Thatcher i wtedy staje się jasne, że zespół może zmierzać w znacznie cięższe, bardziej agresywne rejony niż w przypadku swoich ostatnich wydawnictw.
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