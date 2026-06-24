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Royal Blood zapowiadają cięższe brzmienie. Zobaczcie fragment nowej muzyki

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/24 16:40
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Royal Blood chcą iść w nieco mocniejsze brzmienia. Czy ten kierunek w ich przypadku się sprawdzi?

Po dłuższej ciszy wokół Royal Blood wygląda na to, że brytyjski duet szykuje wielki powrót. Wszystko wskazuje na to, że nowa muzyka zespołu jest już bardzo blisko, a fani mogą spodziewać się wyraźnie cięższego brzmienia.

Royal Blood
Royal Blood

Royal Blood szykują coś mocnego

Muzycy opublikowali w swoich mediach społecznościowych krótki fragment utworu, który najprawdopodobniej zapowiada nowy materiał. Na nagraniu kamera skupia się na gryfie gitary wokalisty i basisty Mike'a Kerra, który gra nowy riff. Chwilę później dołącza perkusista Ben Thatcher i wtedy staje się jasne, że zespół może zmierzać w znacznie cięższe, bardziej agresywne rejony niż w przypadku swoich ostatnich wydawnictw.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Choć krótki teaser nie zdradza wielu szczegółów, fragment utworu sugeruje, że Royal Blood mogą obrać jeden z najciekawszych kierunków w swojej dotychczasowej karierze. Fani już zaczęli spekulować, że nadchodzący materiał będzie bardziej gitarowy i mocniejszy od poprzednich nagrań duetu. Ostatnim studyjnym albumem zespołu pozostaje wydany w 2023 roku krążek Back To The Water Below. Niedługo później grupa opublikowała również utwór Supermodel Avalanches, będący stroną “B” tego wydawnictwa. W 2024 roku Royal Blood świętowali dziesiątą rocznicę premiery swojego debiutanckiego, imiennego albumu. Z tej okazji zespół zagrał dwa wyjątkowe koncerty w londyńskim O2 Academy Brixton.

Na razie muzycy nie ujawnili żadnych szczegółów dotyczących nowego singla ani potencjalnego albumu, jednak opublikowany teaser sugeruje, że oficjalna zapowiedź nowego materiału może nastąpić już wkrótce. Czy nowe, cięższe brzmienie w przypadku Royal Blood sprawdzi się równie dobrze co poprzednio wydana muzyka?

Źródło:https://www.kerrang.com/royal-blood-are-teasing-some-heavy-new-music

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Royal Blood
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112