Michael Jackson wygrał z Christopherem Nolanem

Kontrowersyjna produkcja Michael ustanowiła nowy rekord światowego box office'u i może wkrótce przekroczyć granicę miliarda dolarów. Nie ma drugiego tak dochodowego filmu biograficznego.

Choć od premiery film Michael wzbudzał wiele kontrowersji, przede wszystkim za sposób przedstawienia oskarżeń kierowanych wobec Michaela Jacksona, nie przeszkodziło mu to w odniesieniu spektakularnego sukcesu finansowego. Biografia Króla Popu właśnie zapisała się w historii kina. Michael najbardziej dochodową filmową biografią wszech czasów Produkcja osiągnęła 977,4 mln dolarów wpływów na całym świecie, wyprzedzając Oppenheimera Christophera Nolana, który zakończył kinową dystrybucję z wynikiem 976,8 mln dolarów. Oznacza to, że Michael stał się najbardziej dochodowym filmem biograficznym wszech czasów (bez uwzględniania inflacji).

To kolejny rekord pobity przez produkcję. Wcześniej film wyprzedził Bohemian Rhapsody, zostając najbardziej kasową biografią muzyczną w historii. Teraz jego ambicje sięgają jeszcze dalej. Po wejściu do kin w Japonii obraz wciąż zwiększa wpływy i wszystko wskazuje na to, że ma realną szansę przekroczyć miliard dolarów, stając się pierwszą biografią, której uda się osiągnąć taki wynik.

GramTV przedstawia:

Skala sukcesu robi jeszcze większe wrażenie, gdy porówna się go z innymi filmami tego gatunku. Bohemian Rhapsody zarobiło 911 mln dolarów, Elvis 288,7 mln, Straight Outta Compton 201,6 mln, Rocketman 195,3 mln, a Spacer po linie 186,8 mln. Co ciekawe, Michael zarobił więcej niż cztery ostatnie wymienione produkcje razem wzięte. Nie zmienia to faktu, że film pozostaje jedną z najbardziej dyskutowanych premier ostatnich miesięcy. Krytycy ocenili go znacznie chłodniej od widzów – w serwisie Rotten Tomatoes produkcja uzyskała zaledwie 38% pozytywnych recenzji. Mimo to publiczność najwyraźniej nie przejęła się tymi ocenami, zapewniając filmowi status jednego z największych kinowych hitów 2026 roku. Jeśli obecne tempo zostanie utrzymane, już w najbliższych tygodniach Michael może zapisać kolejny rozdział w historii box office'u, jako pierwsza biografia, która przekroczy symboliczną granicę miliarda dolarów. Przeczytaj recenzję filmu Michael

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









