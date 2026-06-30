One Ok Rock, Awich, Chico Carlito i Paledusk łączą siły w ramach Red Bull IN-YO! Powstał nowy projekt muzyczny YAO

Takiego połączenia popularnych japońskich artystów ze sceny muzycznej dawno nie było. One Ok Rock, Awich, Chico Carlito i Paledusk częstują nas nowym utworem w kooperacji z marką Red Bull.

Na japońskiej scenie muzycznej zadebiutował zupełnie nowy projekt o nazwie YAO, który łączy artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne. W jego skład weszli raperzy Awich i Chicho Carlito, rockowy zespół One Ok Rock (ten, który wylądował w ostatnio wydanej grze Forza Horizon 6) oraz metalcore'owa formacja Paledusk. W ramach Red Bull IN-YO! powstał nowy projekt muzyczny YAO Projekt został zaprezentowany w ramach nowego cyklu Red Bull IN-YO!, stworzonego przez firmę Red Bull. Jest to seria wyjątkowych sesji muzycznych, której celem jest zestawianie ze sobą artystów z odmiennych środowisk muzycznych, aby wspólnie tworzyli zupełnie nowe brzmienia i przekraczali granice gatunków. Organizator opisuje wydarzenie jako “sesję na żywo prezentowaną przez Red Bull, podczas której kontrastujące style muzyczne zderzają się ze sobą, tworząc nowe formy ekspresji. Na scenie pojawia się specjalnie powołany zespół, który uświetnia inauguracyjne wydarzenie wykraczające poza granice gatunków muzycznych”.

Pierwsza odsłona Red Bull IN-YO! poświęcona jest właśnie projektowi YAO, w którym spotykają się hip-hop, rock i nowoczesny metal. Według twórców inicjatywy jest to eksperyment mający pokazać, co może powstać ze współpracy artystów reprezentujących zupełnie odmienne muzyczne światy. Sama nazwa programu nawiązuje do gry słów związanej z japońskim pojęciem yin i yang oraz kulturą hip-hopową, symbolizując spotkanie dwóch przeciwstawnych muzycznych żywiołów.

GramTV przedstawia:

Na razie nie wiadomo, czy YAO będzie jednorazową współpracą przygotowaną wyłącznie na potrzeby Red Bull IN-YO!, czy też przerodzi się w pełnoprawny projekt muzyczny. Powody do optymizmu mają jednak fani liczący na więcej materiału. Artyści uruchomili bowiem oficjalny kanał YouTube oraz konto na Instagramie poświęcone wyłącznie YAO, a w opisie profilu określają przedsięwzięcie jako nowy projekt. Sugeruje to, że współpraca może nie zakończyć się na jednym utworze i w przyszłości doczekać się kolejnych singli lub nawet wydawnictwa w formie EP-ki. Na ten moment nie ogłoszono jednak żadnych szczegółów dotyczących dalszych planów. Posłuchajcie jak wyszedł pierwszy utwór z tego gatunkowego miksu:

