Skillet prezentuje teledysk do nowego singla Scream. Kultowy utwór Monster zalicza wspaniały kamień milowy

Zespół rockowy Skillet udostępnił w sieci teledysk do swojego najnowszego utworu Scream.
Amerykański zespół rockowy SKILLET opublikował nowy singiel zatytułowany „Scream”, któremu towarzyszy oficjalny teledysk wyreżyserowany przez Josiaha „JOSIAHx” Moore'a. Utwór otwiera nowy etap w działalności grupy, a muzycy zapowiadają, że jeszcze w tym roku ukażą się kolejne premierowe kompozycje.
Skillet prezentuje teledysk do utworu Scream
Premiera singla Scream nastąpiła po wyjątkowo udanym początku roku dla zespołu. Jeden z największych przebojów grupy, Monster, przekroczył niedawno cztery miliardy odtworzeń na całym świecie i dołączył do Spotify Billions Club. Utwór umocnił swoją pozycję jako jedna z najczęściej odtwarzanych rockowych piosenek w historii serwisu. Co więcej, pozostaje jedynym utworem chrześcijańskiego artysty, który osiągnął ponad miliard odtworzeń na Spotify.
Pracując nad nowym materiałem, muzycy postanowili wrócić do swoich korzeni. Wokalista John Cooper zdradził, że zespół ponownie udał się do Memphis, aby nagrywać z producentem, który współpracował z grupą jeszcze przed wydaniem jej debiutanckiego albumu. Cooper wyjaśnił:
Życie przyniosło nam wiele wspaniałych chwil, ale także wiele bolesnych doświadczeń. Nadal mamy jednak historię do opowiedzenia. Nasza muzyka stawała się coraz cięższa i powiedziałem, że musimy pójść na całość.
Nowy singiel utrzymany jest w cięższym, bardziej agresywnym brzmieniu. Łączy melodyjne partie gitar z mocnymi riffami, elektronicznymi akcentami i emocjonalnym refrenem, którego motywem przewodnim jest potrzeba wyrzucenia z siebie tłumionych emocji. John Cooper podkreśla, że inspiracją do napisania utworu była współczesna rzeczywistość:
Nie sądzę, żebym był jedyną osobą, która zauważa, jak niestabilny stał się świat i jak media społecznościowe zamieniły się w miejsce, gdzie ludzie nieustannie na siebie krzyczą. To nie pomaga niczyjemu zdrowiu psychicznemu. W takim otoczeniu łatwo odnieść wrażenie, że nic nie ma znaczenia. Scream opowiada o pragnieniu, aby nasze życie miało znaczenie, nawet gdy świat wydaje się chaotyczny i przytłaczający.
GramTV przedstawia:
Utwór Scream po raz pierwszy został wykonany na żywo 14 maja podczas koncertu zespołu w Arena 8888 w Sofii w Bułgarii. Premiera nowego singla zbiegła się również z zapowiedzią trasy koncertowej Comatose: 20 Years, Still Screaming Tour, która uczci 20-lecie albumu Comatose z 2006 roku. Skillet pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów hardrockowych XXI wieku. Grupa sprzedała ponad 23 miliony albumów na całym świecie, ma ponad 12 milionów słuchaczy w miesiącu na Spotify, a jej utwory odnotowały miliardy odtworzeń w serwisach streamingowych.
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