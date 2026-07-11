Skillet prezentuje teledysk do nowego singla Scream. Kultowy utwór Monster zalicza wspaniały kamień milowy

Amerykański zespół rockowy SKILLET opublikował nowy singiel zatytułowany „Scream”, któremu towarzyszy oficjalny teledysk wyreżyserowany przez Josiaha „JOSIAHx” Moore'a. Utwór otwiera nowy etap w działalności grupy, a muzycy zapowiadają, że jeszcze w tym roku ukażą się kolejne premierowe kompozycje.

Skillet prezentuje teledysk do utworu Scream

Premiera singla Scream nastąpiła po wyjątkowo udanym początku roku dla zespołu. Jeden z największych przebojów grupy, Monster, przekroczył niedawno cztery miliardy odtworzeń na całym świecie i dołączył do Spotify Billions Club. Utwór umocnił swoją pozycję jako jedna z najczęściej odtwarzanych rockowych piosenek w historii serwisu. Co więcej, pozostaje jedynym utworem chrześcijańskiego artysty, który osiągnął ponad miliard odtworzeń na Spotify.