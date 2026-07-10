Anthony Hopkins podpisał kontrakt życia. Tym razem nie chodzi jednak o nowy film

Anthony Hopkins od ponad pół wieku zachwyca widzów rolami filmowymi, ale niewiele osób wie, że jego pierwszą wielką pasją była muzyka. Teraz 88-letni laureat Oscara rozpoczyna zupełnie nowy rozdział swojej kariery. Aktor właśnie podpisał kontrakt z prestiżową wytwórnią Decca Classics, a efektem współpracy będzie album z autorskimi kompozycjami.

Anthony Hopkins nagra album muzyczny

Nowy album otrzymał tytuł Life Is A Dream i ukaże się już w przyszłym miesiącu. Znajdą się na nim utwory skomponowane przez Hopkinsa na przestrzeni wielu lat, wykonane przez Gustavo Dudamela oraz Philharmonia Orchestra. W oficjalnym komunikacie Decca Classics podkreślono, że kompozycje powstawały na różnych etapach życia aktora i mają odzwierciedlać tę samą emocjonalność oraz umiejętność opowiadania historii, z których Hopkins znany jest na ekranie.