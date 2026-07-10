Anthony Hopkins podpisał kontrakt życia. Tym razem nie chodzi jednak o nowy film

Legendarny aktor spełnił marzenie, o którym mówił od dziesięcioleci.
Anthony Hopkins od ponad pół wieku zachwyca widzów rolami filmowymi, ale niewiele osób wie, że jego pierwszą wielką pasją była muzyka. Teraz 88-letni laureat Oscara rozpoczyna zupełnie nowy rozdział swojej kariery. Aktor właśnie podpisał kontrakt z prestiżową wytwórnią Decca Classics, a efektem współpracy będzie album z autorskimi kompozycjami.
Anthony Hopkins nagra album muzyczny
Nowy album otrzymał tytuł Life Is A Dream i ukaże się już w przyszłym miesiącu. Znajdą się na nim utwory skomponowane przez Hopkinsa na przestrzeni wielu lat, wykonane przez Gustavo Dudamela oraz Philharmonia Orchestra. W oficjalnym komunikacie Decca Classics podkreślono, że kompozycje powstawały na różnych etapach życia aktora i mają odzwierciedlać tę samą emocjonalność oraz umiejętność opowiadania historii, z których Hopkins znany jest na ekranie.
Sam artysta nie ukrywa, że muzyka towarzyszy mu praktycznie przez całe życie.
Muzyka była moim pierwszym pragnieniem, moim pierwszym marzeniem. Komponuję przez całe życie. Niektóre z tych utworów są ze mną od dziesięcioleci i wciąż do nich wracam.
Pierwszym udostępnionym utworem z albumu będzie Bracken Road, pochodzący z 1947: Suite for Solo Piano and Orchestra. Kompozycja nawiązuje do wspomnień Hopkinsa z dzieciństwa spędzonego w południowej Walii. Aktor przyznał również, że podpisanie kontraktu z Decca Classics ma dla niego wyjątkowe znaczenie.
GramTV przedstawia:
Całe moje życie jest snem. Podpisanie kontraktu z Decca to zaszczyt mojego życia. Współpraca z Philharmonia Orchestra oraz wybitnymi solistami była prawdziwym przywilejem. Jestem ogromnie wdzięczny maestro Gustavo Dudamelowi, który swoim kunsztem nadał każdej nucie głębię i stworzył muzyczny krajobraz zachęcający słuchacza do przeżycia czegoś bardzo osobistego.
Anthony Hopkins urodził się w walijskim Port Talbot i zaczął grać na fortepianie już jako czterolatek. Kilka lat później wykonywał utwory Beethovena i Chopina, a komponowanie stało się jego wieloletnią pasją, choć pozostawało w cieniu imponującej kariery aktorskiej.
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