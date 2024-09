Project T anulowane. Gra miała być kooperacyjną strzelanką w świecie Dead by Daylight

Kiedy tworzyliśmy koncepcję tego projektu, chcieliśmy jak najwcześniej zaangażować w niego graczy, co doprowadziło do stworzenia programu Insiders. Takie podejście pozwoliło nam uzyskać bardzo wczesną weryfikację podstawowego projektu i rozgrywki Project T, co jest czymś, co często zdarza się znacznie później w trakcie procesu produkcji. Po lipcowych testach przeprowadziliśmy dokładną wewnętrzną ocenę ryzyka zarówno z perspektywy produktu, jak i komercyjnej. Chociaż wielu z Was wyraziło uznanie dla tego, w co graliście, to niestety ogólne wyniki tej dogłębnej analizy były niezadowalające – napisano w komunikacie.

Na koniec warto przypomnieć, że w tym miesiącu miała miejsce premiera gry The Casting of Frank Stone, czyli przygodowego horroru osadzonego w uniwersum Dead by Daylight. Wspomniana produkcja, za którą odpowiedzialne było Supermassive Games, dostępna jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat tego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: The Casting of Frank Stone – recenzja. Supermassive Games nadal w formie!

